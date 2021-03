Inesperada crítica del Sapito Coleoni a Fernando Gago: “Al fútbol se gana con goles, no con 180 mil pases”

Fernando Gago y Gustavo Coleoni: saludo en la previa y cruces de declaraciones después

Fue una frase de Fernando Gago en la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 de su Aldosivi contra Central Córdoba de Santiago del Estero lo que generó la reacción de Gustavo Coleoni, el conductor del combinado que se llevó los tres puntos de Mar del Plata.

“Jugamos contra un equipo que tenía uno menos, que en el segundo tiempo no propuso nada. Fuimos dominadores”, declaró Pintita ante los medios.

El Sapito Coleoni realizó minutos después una entrevista con el programa Fútbol 910 (La Red) y le contaron lo que había dicho su colega: “Nosotros teníamos diez jugadores. Íbamos ganando el partidos. Los primeros 15 o 20 minutos les creamos dos o tres situaciones claras que si estábamos finos les hacemos tres goles. Esto se gana con goles. Si no se gana con goles, los merecimientos son por la cantidad de situaciones que tenés. Aldosivi tuvo cuatro situaciones de gol en 100 minutos. Después, que jueguen a los pases, 180 mil pases, no se gana 180 mil pases a cero”.

“Me puse 2-1, tenía un hombre menos. Un equipo rápido que mueve bien la pelota como Aldosivi no nos generó una situación de gol clara en 90 minutos. ¿Yo qué propuse? Una obediencia táctica y lastimar a los espacios. Y de esa manera erramos tres goles en los primeros minutos. Pero cada uno trata de optimizar los recursos que tiene de acuerdo a la situación. Yo no vine a jugar 10 contra 11 y jugué una hora con 10. Cada uno mira el partido a su ojo”, analizó Coleoni sobre lo dicho por Gago.

El Ferroviario comenzó ganando con un tanto de Leonardo Sequeira a los 11 minutos, pero rápidamente Federico Andrada igualó las cosas. Antes del cierre del primer tiempo, Cristian Vega puso el segundo tanto que sería definitivo. La expulsión del defensor colombiano Dixon Rentería llegó a los 30 minutos de la etapa inicial, cuando el duelo todavía estaba igualado.

En la citada entrevista, Coleoni además relató las dificultades que pasó su cuerpo técnico mientras no tenían trabajo: “Uno de mis colaboradores tenía su remise, otro vendía ropa, otro un local de venta de vinos. Cuando nos dieron la chance de venir de fue una alegría porque somos amigos nosotros más allá de la capacidad que tienen. Yo no me creo el técnico, tengo dos técnicos al lado mío. Ellos están a la altura en los conocimientos y los fundamentos”.

"Vamos a insistiendo en el método de jugar que tenemos", aclaró Gago (Fotobaires)

Por su lado, Gago acumula una victoria, un empate y tres derrotas en la Copa de la Liga hasta el momento. Sin embargo, reafirmó de seguir por la misma línea de juego: “Soy el máximo responsable de los chicos. Tomo la responsabilidad de los errores y vamos a seguir por el mismo camino porque estoy convencido y ellos están convencidos”.

“Hay cosas para mejorar y hay cosas positivas. Fuimos con una idea clara de juego, los dominamos, tuvimos el control del partido, tuvimos dos errores que nos costaron goles pero esto sigue. Vamos a insistiendo en el método de jugar que tenemos”, advirtió el ex Boca que está realizando su primera experiencia como DT.

SEGUIR LEYENDO: