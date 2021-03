Oscar Ruggeri apoyó la marcha para pedir Justicia por Maradona y habló sobre los audios de su entorno

El 10 de marzo quedará grabado como el pedido popular de Justicia por la muerte de Diego Maradona. Miles de fanáticos se reunirán en las calles porteñas para exigir el esclarecimiento del deceso del ídolo popular que falleció el pasado 25 de noviembre.

En este contexto, Sebastián Vignolo realizó un análisis en ESPN, en donde manifestó su postura sobre el trágico episodio que se cobró la vida del mejor jugador de todos los tiempos. “Hay una convocatoria por el pedido de Justicia por lo que le sucedió a Maradona. Uno no tiene mayor información que la que recibe de los medios. Pero es todo raro. Hay audios que son fuertes y dramáticos. Maradona es un pedazo de nuestra historia y nos robaron un poco de nuestro corazón. Y aún hoy, uno siente que no se murió”, dijo el Pollo en referencia al material que publicó Infobae durante el último tiempo.

A su lado, Oscar Ruggeri, compañero y amigo del Diez en la Selección, también se refirió a la pérdida del futbolista más amado del país. “¿Vos escuchás los audios?”, le consultó el conductor televisivo. Y el ex central respondió con su tono habitual: “¡Pero claro! Se me hace muy difícil. No sólo por Diego, sino también por Cucciufo y el Tata. A veces me pongo a ver videos de cuando estábamos concentrados y todavía no me cae la ficha de los años que pasaron. No reacciono cómo puede ser que algunos ya no estén. Hoy es normal que un tipo de 60 años esté bien, aunque Diego siempre hizo lo que quiso con su vida; pero no me doy cuenta que algunos se han muerto. Es increíble”.

En un emotivo lapso mediático, donde el Cabezón se olvidó de las cámaras e ignoró que sus palabras estaban llegando a millones de televidentes, el ex defensor continuó con su testimonio: “Los que jugamos en la Selección y fuimos campeones del mundo tenemos otras posibilidades, porque si nos pasa algo tenemos un montón de puertas para golpear e intentar solucionarlo de inmediato. Me parece raro lo que ha pasado. Las cosas que escucho no las puedo entender. Ya teníamos todo organizado para ir a verlo, pero me parece que no lo íbamos a poder hacer porque no lo veían bien”.

Si bien su contacto con el astro internacional era estrecho, en el último tiempo Ruggeri se encontró con la dificultad de ubicarlo para poder mantener una charla como en sus días de futbolista. “En un momento tenía 10 teléfonos de Diego, pero al final no sé si hablaba con él. En el último tiempo llamaba a Morla y él me decía cómo estaba. Yo le pedía que le mande saludos de todos los chicos, porque queríamos ir a verlo”, reveló.

Antes de cerrar el espacio con un corte comercial, Vignolo volvió a manifestar la marcha que se desarrollará esta tarde y concluyó: “Me gustaría ir. Si el tiempo me lo hubiera permitido, me hubiese puesto la camiseta de la selección con la 10 y me hubiera mandado. Esto es tan nuestro que hubiese ido, porque yo también quiero saber qué pasó con Maradona”.

La causa que investiga las circunstancias de la muerte de Pelusa cuenta por el momento con siete profesionales de la salud investigados por un posible “homicidio culposo”, y los fiscales de San Isidro aguardan los resultados de la junta médica para establecer si hubo mala praxis y definir qué responsabilidad le cupo a cada uno de ellos y si se puede imputar a más personas.

A tres meses y medio de la muerte del ex capitán de la Selección, el expediente ya acumula 20 cuerpos -8.000 fojas-, donde hay centenares de hojas de informes médicos e historias clínicas, y miles de mensajes de texto y audio bajo análisis.

El equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, tiene, desde el inicio de la causa y como hipótesis de mínima, que por negligencia, impericia o inacción pudo haber un “homicidio culposo” por parte del equipo de enfermeros y médicos que estaba a cargo de la salud de Maradona.

La junta médica interdisciplinaria que se inició el lunes en la ciudad de La Plata puso a trabajar a 10 peritos oficiales y otros 10 de parte para que en un lapso de dos a tres semanas le contesten a los fiscales 24 preguntas que definirán el rumbo de la causa.

Cuál era el estado cardiológico de Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si era o no necesario operarlo del hematoma subdural, si la casa del barrio San Andrés de Tigre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el Diez, son los ejes de las interrogantes de la fiscalía.

La dieta que tenía el ex DT de Gimnasia, los controles de enfermería, la coordinación del equipo de salud y si fue adecuada la decisión de quitarle los acompañantes terapéuticos que tenía Diego, son otros puntos del peritaje.

Una vez que los médicos contesten estos puntos de pericia, los fiscales se preparan para llamar a declaración indagatoria a los siete acusados que ya tiene el expediente y allí definirán el o los delitos y el grado de participación para cada uno.

