El Turco García, contundente sobre los últimos días de Maradona: “A Diego no solamente lo tenían secuestrado, lo fueron matando de a poco”

El Turco García sobre Maradona: “No solamente lo tenían secuestrado, lo fueron matando de a poco"

Pasaron más de tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona y cuestiones referidas a su estado de salud, los tratamientos médicos y el entorno del que se rodeó en sus últimos días siguen apareciendo día a día. Los detalles de su estado anímico, el trato con su familia y el avance de la causa en la que se investiga su fallecimiento continúan conmoviendo a la sociedad.

El ex futbolista Claudio Omar García mantenía una gran amistad con Pelusa. A raíz de la investigación realizada por Infobae con nuevos audios sobre la causa, el Turco dio su punto de vista de la situación. “No solamente lo tuvieron secuestrado, lo fueron matando de a poco. A mí lo que me da mucha bronca es que todos se quieren salvar. A ellos no les servía que Diego esté lúcido. Le llenaban la cabeza, mirá cómo estaba”, opinó.

Sacando sus propias conclusiones, explicó que buscaban que Diego estuviera en contra de sus hijas y de su ex esposa. “El gordo salía con ‘no quiero Dalma, no quiero a Gianinna’. Entonces éstos aprovechaban y le decían cosas malas de sus hijas para después hacer los videítos cuando lo ponían bien. Las pastillas se la daba cualquiera, hablaba cualquiera, que un fasito... Hasta le daban quetiapina, que es algo que tomaba yo cuando tuve mi problema, y lo combinaban con alcohol”, declaró en el programa Jugador 23, por TyC Sports.

Así despidió el Turco a Maradona el día de su muerte

“Lo que hicieron con él es una barbaridad. Yo no digo Justicia, porque si voy a la cárcel, estoy diez años, salgo y camino por la vida. A esta gente quiero que se la condene socialmente. Que cuando juegue Argentina en la cancha de River o Boca, yo le daría a Morla, le daría a Luque y a los que sean culpables una platea para que disfruten el partido con la gente”, propuso.

Principalmente, atacó al neurocirujano Leopoldo Luque, al que señaló como principal responsable. “¿Cómo te vas a escabiar con el paciente siendo médico? Esto es lo mismo que tomar merca con tu hijo. Le decían ‘ponete bien, empilchate y decile a los que vienen a poner la plata lo que quieren’. Eso es estar secuestrado. Yo una vez le escribí a Diego y me respondió alguien más desde su teléfono. Pedí que me mande un audio o un video y después de dos horas es como que lo pusieron bien y me mandó un audio”, reveló el Turco recordando la última vez que tuvo contacto con Maradona.

Para cerrar, volvió a pedir por la condena social hacia los responsables. “Vamos a cuidarlo un poco más que necesitamos la plata, decían en los audios. ¡Es un asco! A esta gente la tiene que juzgar el pueblo”, concluyó García.

