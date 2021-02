Un jugador de Boca recibió un regalo especial de Facundo Campazzo: “Sos un orgullo como deportista”

Campazzo le regaló una camiseta a Franco Soldano

La llegada de Facundo Campazzo generó una revolución para los fanáticos del básquet y de la NBA en Argentina. A más de dos años del retiro de Manu Ginóbili, el desembarco del cordobés en los Denver Nuggets provocó que miles de personas se queden hasta altas horas de la madrugada para ver al base de la selección argentina.

En las últimas horas, un jugador del fútbol argentino mostró toda su felicidad por haber recibido un regalo que le envió el propio Campazzo. Franco Soldano, delantero de Boca, contó que el último argentino en desembarcar en la NBA le dejó una camiseta número 7 de la Selección con su nombre.

“Te agradezco mucho tu presente”, fue lo primero que dijo el atacante xeneize en un video que se viralizó en las redes sociales. “Sos un orgullo como deportista. Nos hacés seguir a la NBA y ser fanáticos del básquet. Te vuelvo a agradecer, te deseo lo mejor y todos los éxitos del mundo, que te los merecés. A seguir luchando, como siempre”.

¿Cómo fue que Soldano logró recibir una casaca de parte de Campazzo? La historia comenzó en el receso, antes de que los equipos vuelvan a juntarse para arrancar la nueva temporada del fútbol argentino. En una entrevista que el futbolista del Xeneize dio en TyC Sports, se reconoció como fanático de la disciplina. Es más, se lo vio con la remera que Argentina utilizó durante el último Mundial de China 2019, cuando el conjunto nacional logró el subcampeonato de la mano del propio Facundo y Luis Scola.

Franco Soldano llegó a boca a mediados del 2019 (Reuters)

“Me gusta el básquet. En Sunchales es todo básquet. Es una ciudad con alma de pueblo y de chico, vivís en el club y jugás a todos los deportes. Mis papás, con tal de no bancarme porque era insoportable, me mandaban al club”, confesó Soldano.

Al mismo tiempo, el futbolista que estaría cursando sus últimos meses en el equipo que dirige Miguel Ángel Russo -su contrato se vence el próximo 30 de junio y es propiedad del Olympiakos griego-, había explicado que junto a otro jugador del club siguen la carrera de Campazzo en la mejor liga de básquet del mundo.

“Me gusta mucho el básquet y con Cali (Izquierdoz) nos gusta mucho la NBA, sobre todo ahora con Campazzo. nos gusta hablar, ver los partidos y compartirlos”.

Recordemos que el ex delantero de Unión de Santa Fe arribó a la institución azul y oro a mediados de 2019. Jugó 34 encuentros con la camiseta de Boca y marcó sólo tres goles. Más allá de calificarse como que no es un goleador clásico, el entrenador xeneize lo utilizó en los partidos decisivos que disputó el equipo en la definición de la Copa Libertadores.

Ahora, su futuro es un incógnita. A pocos meses de que se le termine su vínculo, al parecer Soldano corre de atrás en la consideración de Russo para afrontar la primera parte de la temporada. En los dos partidos que disputó Boca por la Copa de la Liga ante Gimnasia (2-2) y contra Newell’s en Rosario (1-0), Franco jugó 23 minutos en el triunfo ante la Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa.

