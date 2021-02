El cruce entre Sebastián Domínguez y Alejandro Fantino por los hermanos Óscar y Ángel Romero: “Primero te pega, y después te da para adelante”

Sebastián Domínguez le respondió a Fantino por los hermanos Romero

El conflicto de los hermanos Romero en San Lorenzo sigue generando repercusión en los principales programas deportivos y, en este caso, generó un roce entre dos compañeros de ESPN. Alejandro Fantino y Sebastián Domínguez cruzaron palabras en distintos horarios de la grilla del canal donde cada uno dio su punto de vista.

Todo arrancó por una vieja declaración del ex futbolista de Vélez sobre el vestuario dividido que generaban los paraguayos en el Ciclón. “¿No hay uno que le dé un cachetazo a mano abierta? A mano abierta, para que después no se queje de que lo mandaste al hospital. Cachetazo a mano abierta. Y cuando te quiere decir algo, otro cachetazo más. Dejate de joder”, declaró en su momento Domínguez durante una entrevista con Ignacio Piatti.

Apenas pasó el episodio, el mismo periodista salió a pedir disculpas por sus frases: “Mi problema es con las actitudes de los Romero, no con el pueblo paraguayo. Porque yo he jugado con Salvador Cabañas, a quien adoro muchísimo. Enfrenté a José Luis Chilavert, y lo admiro muchísimo. Competí contra Paulo Da Silva y es un animal, nunca le gané un cabezazo. Y lo corrí a Nelson Haedo Valdez y nunca lo pude alcanzar. Soy muy respetuoso, pero no me gusta lo que hacen estos pibes porque debilitan al grupo y eso a mí no me gusta. Yo le pido perdón al pueblo paraguayo, no a los Romero. Yo reafirmo que lo que hacen ellos está mal y le hace mal a San Lorenzo”.

Sebastián Domínguez reveló como solucionaría el conflicto con los Romero en San Lorenzo

Luego de la derrota 2-0 de San Lorenzo frente a Colón de Santa Fe, Fantino aprovechó la situación y disparó contra su colega. “Lo escuché a un colega de acá del canal, ¿no fue Sebastián Domínguez que dijo que había que meterle dos cachetadas? No estoy atacando a Sebastián Domínguez, al contrario. Lo planteo porque es una persona con experiencia, un tipo que jugó muy bien al fútbol, un jugador de Selección, un distinto, un diferente, crack haciendo este laburo de comunicador y de periodista”.

Y agregó: “La verdad es que es un maestro, es lindo escucharlo, y yo nunca había tocado el tema de los Romero. Hasta ahora, no me habían dado una causa para decirles: che, Romero, aflojá. Salvo cuando rompió el que estuvo muy mal y después le fue a pedir disculpas”, explicó el conductor al aire durante su programa de la noche.

Lejos de quedarse callado, Sebastián aprovechó el cruce entre programas en ESPN y respondió a los ataque que había recibido: “Primero te pega, y después te da para adelante. No pasa nada. No estoy enojado, pero son cosas que por ahí...”. Sorprendida por el comentario, Luciana Rubinska opinó: “Yo conocí otro Seba Domínguez”. Y sin pelos en la lengua, el ex futbolista nuevamente fue a la carga. “Bueno, no me conocías tanto”, concluyó.

