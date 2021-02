Riquelme cerró otro refuerzo para Boca: Felipe Román se sumará al plantel de Russo

Riquelme levantó el teléfono y cerró una nueva incorporación

La segunda incorporación de Boca está al caer: se trata de Felipe Román, el lateral derecho por el que tanto reclamó Miguel Ángel Russo en el último tiempo. Juan Román Riquelme llamó al futbolista de Millonarios para convencerlo y en las próximas horas viajará a Buenos Aires para hacerse la revisión médica y firmar su contrato.

Según pudo saber Infobae, el Xeneize le comprará al club de Bogotá el 50% del pase de Román en una cifra que no trascendió pero oscila en el millón y medio de dólares. Finalmente adquirirán la mitad de su ficha y no el 80%, tal como se había mencionado en las últimas horas. Recién en la mañana del martes le avisaron al entrenador Alberto Gamero que su marcardor de punta derecho ya no iba a poder ser considerado pese a que el DT lo contaba para el compromiso del próximo jueves por la liga local.

Russo lo dirigió e hizo debutar en Millonarios durante su estadía en el año 2017 y 2018. Al mismo tiempo, las referencias que le brindaron a Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, fueron claves para su contratación. El técnico aportó el nombre, el Patrón averiguó condiciones y Riquelme finiquitó una cuestión que trascendió desde la semana pasada.

Boca tiene nuevo lateral derecho: Román arribará a Argentina en las próximas horas (@MillosFCoficial)

Alguien que supo convivir en el día a día con Román lo definió como un lateral derecho con buen porte físico (no es alto pero sí tiene gran contextura), buena presencia y técnica, como así también predisposición para proyectarse en ataque. Aunque la marca no es su fuerte, tenía más que aceptable recuperación de balón para lo que era el fútbol colombiano. Vale mencionar que la última semana el bogotano fue convocado para la Selección de Colombia, que realizó tareas de reconocimiento junto a su flamante entrenador Reinaldo Rueda para un microciclo de labores.

De esta manera Russo resuelvo un problema actual y a futuro. El cuerpo técnico no estaba del todo conforme con los niveles de Julio Buffarini, quien se despedirá de Boca a mitad de año cuando finalice su contrato (esto ya fue confirmado por la directiva a través de un comunicado oficial), y Leonardo Jara, quien posee vínculo con la institución hasta junio y todavía no existen reuniones por su renovación. En el partido ante Gimnasia La Plata del domingo pasado en la Bombonera actuó Marcelo Weigandt, que está a préstamo en el Lobo hasta fin de 2021 pero el Xeneize dispone de una cláusula a ejecutar a mediados de año para que retorne.

Felipe Román se suma a Marcos Rojo, que continúa con la puesta a punto para su debut formal con la camiseta azul y oro. En principio, el marcador central zurdo trabajará apartado del grupo por 10 días más y apunta a sumar minutos en la tercera (Sarmiento de Junín en la Bombonera) o cuarta fecha (Vélez en Liniers) de la Copa de la Liga.

