Los errores recurrentes que le molestaron y los dos posibles refuerzos de Boca: 5 frases de Miguel Russo tras el 2-2 ante Gimnasia

(Fotobaires)

Miguel Ángel Russo expresó su disconformidad con “los errores en la pelota parada” que cometió Boca y que posibilitaron un empate 2-2 con Gimnasia La Plata, en la apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

“Preocupa lo que es la pelota parada porque no podemos cometer esos errores. Estamos buscando y tratando de mejorar en eso”, insistió el entrenador de Boca Juniors, una vez concluido el partido en la Bombonera.

Russo no quiso referirse a equivocaciones puntuales de algunos de sus dirigidos y remarcó que “uno junta todas las líneas. En algún momento perdíamos por las bandas. En otros, en el medio. Y quedábamos desconectados. Eso viene con trabajo y formas. Estamos acostumbrados a estas situaciones para revertirlas”, prometió.

Sobre el desarrollo del partido el DT dijo: “Tuvimos situaciones para llevarlo de otra forma. Hay que seguir trabajando y buscando mejorar permanentemente”.

Por último, en la conferencia de prensa y ante la consulta de Télam respecto de las eventuales llegadas del defensor colombiano Andrés Román (Millonarios) y del mediocampista Esteban Rolón (Huracán), el entrenador sostuvo que “se están evaluando las situaciones. Está todo muy difícil y hay situaciones que se te escapan de las manos. Estamos permanentemente buscando”, cerró Russo.

Por su parte, Carlos Izquierdo no ocultó su malestar por el empate, pese a haber convertido un gol. El zaguero central mostró su fastidio una vez concluido el cotejo. “Cuando no ganás el primer partido de local, da bronca. Siempre quiero ganar”, reconoció el ex jugador de Lanús, en declaraciones a la señal TNT Sports.

Izquierdoz también se refirió a las equivocaciones cometidas por el fondo xeneize: “Tuvimos el control de la pelota, pero las distracciones nos cuestan caro. No salimos como debimos haberlo hecho y eso nos costó el empate”, apuntó. El último bicampeón del fútbol argentino (ganador de la Superliga y de la Copa Diego Maradona) igualó con Gimnasia en el debut y durante el próximo fin de semana visitará a Newell’s, en Rosario.

