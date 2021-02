Un jugador de Huracán contó el calvario que vivió tras el accidente que sufrió el plantel en Venezuela: “Tenía miedo de que me amputaran el pie”

El micro ya volcó y el plantel de Huracán se alejan de la zona con algunos lastimados (Foto: AP)

Huracán había viajado a Venezuela con toda la ilusión para lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016. Luego de eliminar a Caracas gracias a la regla del gol de visitante, el Globo estaba de festejo rubo al aeropuerto de Maiquetía hasta que ocurrió la tragedia. El micro que transportaba al equipo se quedó sin frenos y volcó.

El accidente, que ocurrió el pasado 10 de febrero hace cinco años, Patricio Toranzo, Diego Mendoza y el preparador físico del equipo en ese momento, Pablo Santella, fueron los más comprometidos luego del vuelco. Los tres tuviern que ser atendidos en el hospital más cercano por diferentes cortes.

Uno de los protagonistas del hecho se animó a recordar el episodio. “Después del accidente la pasé mal, estaba frustrado, muchas cosas que la gente no sabe. Me aislé en mí, me angustiaba, tenía miedo de que me amputaran el pie”, relató Mendoza en primera persona en charla con Como Te Va, programa que se emite por Radio Colonia.

“Muchas veces me encerraba a llorar en el baño. Tenía depresión, angustia. Fue un error aislarme y fue una certeza apoyarme con mucha gente que me quería y me ponía bien en ese momento”, agregó el delantero que continúa recuperándose.

El futbolista fue hospitalizado luego del accidente en Caracas (Foto: Twitter)

Después del paso del tiempo, el jugador de Huracán se animó a contar lo que sintió en su momento. “El accidente lo transformé en algo bueno. Fue un lindo cambio, en donde empecé a valorar otras cosas de la vida”, contó Diego. Pero más allá de su presente positivo, reveló que en su momento se mostró alegre y con ganas para no levantar la preocupación de su circulo íntimo.

Otro de los integrantes de aquel plantel que recordó el vuelco fue Ramón Ábila. El delantero, que era por entonces el goleador del Globo y un estandarte del equipo de Eduardo Domínguez, fue crítico con la situación que tuvo que pasar el equipo y cómo manejaron las autoridades lo sucedido.

“Hace 5 años que la vida nos dio otra oportunidad. Sí, la vida y el destino porque los que tenían que hacer las cosas serias y prolijas decidieron ‘gastar menos’ y casi es una tragedia como tantas que ocurren a diario por incapacidad, porque nunca va a pasar nada, menos a los jugadores de fútbol”, dijo a través de sus redes sociales.

El recuerdo de Wanchope a seis años del accidente en Caracas

Wanchope no se quedó callado y volvió a disparar más quejas. “Los que tienen que dar la vida ‘mientras todos los otros, los exigentes, están sentados sin dar la vida en sus trabajos’ (siempre hablando en términos futboleros). ¡¡¡El nuestro también es un trabajo!!!”, continuó el futbolista del Xeneize.

Y concluyó: “En fin, una historia más del fútbol argentino donde sólo se valora a las personas en el triunfo y en la muerte porque en vida nadie se preocupa”.

