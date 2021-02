El sorprendente anuncio de Darío Cvitanich a días de haber renovado su contrato con Racing

Cvitanich habló de su futuro





Darío Cvitanich se metió en el corazón de los hinchas de Racing a base de su humildad y sacrificio. El delantero con pasado en Banfield fue uno de los que más se bajó el salario durante la pandemia y su talento le permitió al equipo de Eduardo Coudet ganar dos títulos.

Sin embargo, durante el ciclo de Sebastián Beccacece el goleador no tuvo muchos minutos en cancha y con la partida de Lisandro López y el arribo de Juan Antonio Pizzi, el experimentado atacante tomó el rol principal de liderazgo en un plantel que sueña en grande.

“Tuve una relación normal con Sebastián (Beccacece) y las cosas que tenía que decirle las hablamos en su momento. Siempre respeté el rol de cada uno y simplemente le di mi opinión sobre las cosas que iba viendo por la experiencia que tengo. Lo mismo hago ahora, porque s e que serán mis últimos meses en Racing y en el fútbol . Es algo que voy a evaluar de acá al año que viene, porque creo que los ciclos se cumplen para todos”, sorprendió Cvitanich en diálogo con ESPN.

El delantero reconoció que lo tiene “bien claro” y por eso disfruta mucho del día a día. “No evalúo si un técnico me pone o no. Hoy tengo la responsabilidad de ser docente para las generaciones que se vienen, aunque no creo que me convierta en entrenador porque es un trabajo bastante más ingrato que la del futbolista cuando no se dan las cosas. Seguramente tenga una vida ajena al fútbol”, concluyó.

El referente de la Academia renovó en las últimas horas su contrato con la institución hasta diciembre, lo que marcará posiblemente el retiro de la figura albiceleste.

Racing posteó en sus redes sociales una fotografía del atacante de 36 años, acompañado por el presidente del club, Victor Blanco, rubricando la extensión del convenio. “Mi deseo de continuar en Racing se pudo concretar con la firma de la renovación de contrato, algo que me llena de alegría. Me convencí de que es lo mejor y me hace feliz”, había manifestado Cvitanich después de la reunión con los directivos.

De esta manera, el ex jugador de Banfield y Boca cumplirá tres temporadas con la camiseta de Racing, dado que llegó a principios de 2019, cuando el Chacho estaba al frente del equipo.

Al cabo de su campaña en la entidad de Avellaneda, el delantero obtuvo la Superliga Argentina (2019), el Trofeo de Campeones (2019) y marcó 6 goles en 38 encuentros disputados.

En la nueva era de Pizzi, el goleador comenzó con el pie derecho, debido a sus dos conquistas que marcó en el amistoso de ayer que Racing le ganó a All Boys por 2-0, en el predio Tita Mattiussi.

