Independiente puso en marcha el mercado: un esfuerzo por Blandi y el 9 de Boca que pidió Julio César Falcioni

Julio César Falcioni ya dirigió su primera práctica en Independiente

A los 64 años y luego de recuperarse de un cáncer, el fútbol le da una nueva oportunidad a Julio César Falcioni. El Emperador asumió como nuevo entrenador de Independiente y ya empieza a delinear cómo quedará conformado el plantel de cara a esta nueva etapa. “El objetivo de este club es pelear arriba”, aseguró, y con ese objetivo en mente ya ha puesto manos a la obra.

“Estoy tratando de conocer a un grupo muy joven y de encargarme de una fisonomía de juego que nos permita ser protagonistas. Primero tenemos que conocer al plantel. Yo cuando asumo en cualquier institución espero cumplir los objetivos y el de Independiente es pelear arriba. Para eso tenemos que darle mucho trabajo a un grupo muy joven en el que el 90% son jugadores con cinco o diez partidos en primera división. Hay que terminar de formarlos, acompañarlos, respaldarlos y darles un orden táctico que les permita rendir al máximo”, explicó Falcioni en diálogo con Radio La Red.

El flamante DT del Rojo aseguró que traerán refuerzos, aunque anticipó que no serán “jugadores de diez millones de dólares. El primer nombre que sonó fue el de Nicolás Blandi, que actualmente juega en Colo-Colo de Chile. “Es un jugador de experiencia e interesante. Lo conocí en sus primeros pasos, estuvo con nosotros en Boca, le dimos respaldo y tuvo la suerte de tener una carrera muy buena. Hoy no podría asegurar si existe la posibilidad de que Nico llegue. Tiene contrato en Chile...”, dijo sobre el delantero.

A pesar de que Silvio Romero está en el plantel y está en su considreación, el Emperador sorprendió al anunciar que en la posición de centrodelantero podrían traer a un jugador de nivel o de experiencia similar a la de Blandi. Y quien es de su gusto es Franco Soldano. Sobre el atacante de Boca, fue claro: “A mí me gusta, a muchos de ustedes (los periodistas) no les gusta. Me parece un jugador interesante, en Unión hizo muchos goles y en Boca cumplió una función táctica importante para el equipo”.

Franco Soldano es pretendido por el Rojo (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Con la responsabilidad de ser el 9 de Boca, tanto Gustavo Alfaro como Miguel Ángel Russo lo ponían. Y cuando directores técnicos de esa experiencia respaldan a un jugador, es porque algo tiene. Tenemos que evaluar que es un jugador importante”, agregó en tono elogioso.

En cada mercado de pases, el posible regreso de Sergio Agüero comienza a ser un tema que resuena en los pasillos del elenco de Avellaneda. Falcioni ya lo dirigió al Kun en el Rojo y se ilusionó con reencontrarse con el actual jugador del Manchester City: “Pegamos onda desde el comienzo. Él era muy joven, ya había debutado y nosotros tuvimos la resolución de darle la titularidad, de respaldarlo. Es de esos jugadores que te enorgullecen haberlos dirigido y que a lo largo de su carrera han hecho cosas muy importantes”

“Sería muy lindo reencontrarnos. Me he encontrado varias veces con el papá, me ha venido a saludar en alguna cancha. Sería muy lindo para Independiente que él decida venir, es un jugador de primerísimo nivel y siempre es bien recibido”, recalcó.

Tras dirigir su primera práctica al frente del equipo, Falcioni sostuvo que la exigencia en el fútbol actual “más allá de tener buenos jugadores es estar bien preparados” y reitero cuál será su estrategia para elegir a los posibles refuerzos del equipo: “En en plantel hay jugadores que a lo mejor no tenían tanta participación y queremos que estén bien para contar con todos. Después, ver si podemos meter un refuerzo, que creo que lo necesitamos en algunas posiciones. También hay que ver si el club no vende a nadie, porque hay posibilidades de transferencias, y tienen que volver jugadores. No vamos a traer jugadores de diez millones de dólares. Con el presupuesto que tenemos intentaremos darle pelea a todos”.

