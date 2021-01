Rafael Santos Borré habló de las opciones para su futuro y elogió a Marcelo Gallardo

Rafael Santos Borré habló sobre sus opciones a futuro (REUTERS/Nelson Almeida)

Rafael Santos Borré es una pieza clave para el armado de River. El colombiano, máximo goleador de la era de Marcelo Gallardo al frente del equipo, es un titular indiscutido y sus buenas actuaciones hacen que cada vez que se abre el mercado de pase su nombre suene como una opción para los equipos europeos.

Lejos de sentirse ansioso por regresar al Viejo Continente (antes de recalar en el Millonario tuvo un paso por el Atlético Madrid, que aún es dueño de la mitad de su pase), el colombiano disfruta de su presente en el elenco de Núñez. “Yo estoy muy feliz en River porque me encontré con un grupo increíble y disfruto del día a día. Ahora, en los mercados siempre surgen especulaciones y yo creo que es un momento en el cual está el vencimiento de mi contrato de por medio, pero eso es algo que manejo con mucha tranquilidad. Si llega algo bueno, en ese momento lo hablaré con mi familia y si es bueno tomaré una decisión”, dijo en diálogo con Radio Caracol de su país.

En ese sentido, el atacante de 25 años, cuyo contrato con el Millonario vence a mediados de este año, recalcó: “No tengo afán, estoy en un muy buen lugar y no puedo equivocarme ahora. Tomar esa decisión estando en un club tan importante como River me hace pensar que las opciones de que llegue algo mejor sean pocas, por eso trato de analizarlo bien”. Consultado sobre cuáles serían los destinos en los que le gustaría probar suerte, Borré no dudó: “Hoy me llama la atención el fútbol italiano y el inglés”, indicó.

El colombiano es el máximo goleador de la era Gallardo en River (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Sus opciones a futuro no fueron los únicos temas que se tocaron en la entrevista. El colombiano también habló de Marcelo Gallardo, a quien calificó como “un entrenador joven que puede seguir creciendo”, y de los rumores que lo ponen al Muñeco como uno de los candidatos a suceder a Zinedine Zidane en el Real Madrid. “Creo que eso es algo que tendría que analizar según como se sienta preparado. Yo siento que está preparado para dirigir en el máximo nivel para dar un salto de calidad, pero va a depender de lo que piensa él como entrenador y lo que le puede brindar a un club como el Real Madrid”, destacó, con tono elogioso.

El punta tiene vínculo con River hasta mitad de año y la dirigencia trabaja a contrarreloj para poder solucionar su situación. Actualmente tienen el 50 por ciento de la ficha del futbolista (más los derechos federativos), mientras que la otra mitad pertenece al Atlético Madrid de España, entidad que posee una cláusula a su favor de 7 millones de euros para hacerse con la totalidad del pase del ex Deportivo Cali.

El Millonario, que anhela extender el lazo con el punta, deberá obtener el 75 por ciento de su ficha, por lo que le tendría que pagarle unos 3.5 millones de euros al equipo español (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017).

Según publicó días atrás el periodista brasilero Mauro Sant Anna, Borré fue ofrecido mediante un empresario a Flamengo y Gremio, dos de los equipos más poderosos de Brasil y que conocen muy bien al colombiano por haberlo enfrentado en las últimas ediciones de la Copa Libertadores. Mundo Rubro Negro, por su parte, aportó que hasta el momento estos ofrecimientos no habrían llegado a buen puerto debido a las pretensiones económicas del goleador.

