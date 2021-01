Denunciaron por abuso sexual a un ex futbolista campeón con Newell’s

La denuncia contra el ex futbolista fue radicada en Las Rosas, de Santa Fe

Otro caso de abuso sexual volvió a impactar al fútbol argentino: en Las Rosas, localidad ubicada a unos 120 kilómetros de Rosario, un ex futbolista campeón con Newell’s en 1990 fue denunciado por su pareja, que dio detalles de los presuntos abusos contra su hija de 18 años, quien padece retraso madurativo.

El diario La Capital informó que la persona en cuestión –mencionado en la nota como Cristian R.– fue acusado por la chica de 18 años ante la psicóloga de la Policía. A raíz de esto, el domingo pasado el fiscal Santiago Tosco, de Cañada de Gómez, dictó una prohibición de acercamiento por 72 horas al ex jugador oriundo de Las Rosas para con ambas mujeres.

“Yo hablaba de intento de abuso, no quería imaginarme otra cosa. Pero la psicóloga dijo que no fue intento, que fue abuso sexual simple”, declaró Paola D., mamá de la joven. Según amplió, el 27 de diciembre de 2020 su hija le habló a solas y le contó lo que había sucedido una noche atrás: “Yo fui a despedir el año con un grupo de amigas y Cristian invitó a comer un asado a mi hija, con él y su madre. Después de cenar fueron a dar una vuelta en auto, todo esto me lo iban informando por fotos. Cuando estaban dando vueltas en el auto ella iba mirando para afuera por la ventanilla y él le hablaba para que ella lo mirara, y cuando lo mira él iba con una mano manejando y con la otra le mostraba el teléfono con una foto de su pene. Lo hizo tres o cuatro veces”.

La joven relató otros hechos suscitados en el año 2019 ante las autoridades policiales. “Ella iba a la psicóloga, al hospital que está frente a la casa de él. Entonces salía 12.30 de la escuela, comía en su casa, a la una cruzaba a la psicóloga, cuando volvía estaba un rato con él y se volvía a mi casa. Cuando estaban solos, él la abrazaba, le besaba el cuello, le tocaba la cola”, dijo la madre.

Paola D., que estaba en pareja desde hacía casi 12 años con el ex futbolista, realizó la denuncia correspondiente el 29 de diciembre de 2020 en la Unidad Regional III del departamento Belgrano, por recomendación de la psicóloga del grupo de acompañamiento de la escuela de educación especial a la que asiste la chica.

Según mencionó La Capital, el ex jugador respondió que le notificaron la prohibición de acercamiento y aguarda por el llamado para declarar en la causa en la que quedó envuelto. “Yo ahora no puedo decir nada, me veo envuelto en un problema grave y horrible sin tener nada que ver, pero primero tengo que declarar. Me tienen que llamar a declarar, quiero aclarar la situación lo antes posible porque me veo involucrado en esto y es un garrón”, dijo el ex futbolista.

