El peculiar atuendo con el que debió atajar el arquero de Rosario Central contra Aldosivi

Estaba todo listo para que comience el partido en Mar del Plata. Los equipos de Aldosivi y Rosario Central ya habían salido al campo de juego del Estadio José María Minelli para disputar la tercera fecha de la Zona Complementación correspondiente a la Copa Diego Armando Maradona, cuando el árbitro decidió llamarle la atención al arquero del elenco visitante y demorar apenas unos segundos el inicio del cotejo.

¿Qué sucedió? Es que Marcelo Miño, número ‘30′ del Canalla, tenía puesta una indumentaria verde oscura que se confundía con verde y amarilla del Tiburón. Fue así que Fernando Rapallini le solicitó al portero que se cambie la camiseta para que el partido se desarrolle con normalidad y sin complicaciones.

Al extenderle el pedido al utilero del elenco rosarino, Miño se encontró con que no disponía de otro buzo y no le quedó otra que calzarse una pechera celeste de entrenamiento y sin número. De esta manera, el joven que este martes reemplazó a Juan Pablo Romero, habitual titular, salió a disputar los 90 minutos con una particular prenda que rápidamente llamó la atención de los espectadores del partido.

Marcelo Miño tenía puesta una indumentaria verde oscura que se confundía con verde y amarilla del Tiburón

Mientras algunos hinchas del conjunto dirigido por el Cristian González se quejaban por el hecho y tildaron de insólito que su club no cuente con otra camiseta de diferente tono para su portero, otros usuarios de las redes sociales utilizaron el mismo para reírse y realizar algunos chistes.

Lo llamativo fue que Miño consiguió mantener su valla invicta en el triunfo por 1 a 0 de su equipo (con gol de Alan Marinelli), lo que rápidamente los fanáticos lo tildaron como una nueva cábala a favor de Rosario Central.

Con la victoria de hoy, el Canalla se trepó a la cima del Grupo A de la Zona Complementación con 7 unidades, las mismas que Denfensa y Justicia. Además, este es el cuarto partido sin perder que acumula el equipo del Kily, una racha más que prometedora luego de no haber podido clasificarse a la Zona Campeonato en un grupo que compartió junto a River Plate y Banfield.

SEGUÍ LEYENDO:

Juanfer Quintero, a corazón abierto: lo que debió sacrificar por el éxito y por qué se fue de River

Messi llegó a Barcelona: pasará fin de año en España y seguirá la recuperación de su lesión en el tobillo

Alerta en Boca por el estado físico de dos figuras antes del Superclásico con River