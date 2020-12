Cambios en la Copa Diego Maradona: qué partidos se jugarán en simultáneo

Este fin de semana se disputará una nueva jornada de la Copa Diego Maradona, pero no será una más ya que la misma será la última de la fase de grupos y allí se definirán a los clasificados que avancen a la Zona Campeonato y pelearán por el título de Primera División. Es así que, desde la Liga Profesional de Fútbol, decidieron modificar los horarios de algunos partidos para que aquellos equipos que aún no determinaron su plaza jueguen de manera simultánea y no cuenten con ventaja sobre sus competidores.

“A raíz de que varios equipos definen en esta última fecha el pase a la próxima etapa, se resolvió hacer jugar los partidos afectados en el mismo día y horario”, fue el breve comunicado oficial emitido por la LPF junto al nuevo calendario de los cotejos a jugarse entre el viernes 4 y el lunes 7 de diciembre.

De esta manera, ocho serán los enfrentamientos que se llevará a cabo al mismo tiempo. El primer mano a mano lo jugarán Arsenal-Racing y Unión-Atlético Tucumán, el sábado a las 17:10. La Academia ya no tiene chances , así que será crucial los resultados que obtengan el elenco de Sarandí y el Tantengue para ver quien acompaña al Decano en la siguiente fase.

Talleres recibirá a Boca el domingo a las 21.30 (FotoBaires)

Más tarde, desde las 19.20, Gimnasia recibe a Huracán, mientras que Vélez visita al ya eliminado Patronato. El Globo (10 puntos), el Lobo (8) y el Fortín (8) decidirán quienes dos de los tres se quedarán con la Zona 6.

El domingo habrá otro grupo que tendrá su emocionante desenlace cuando a las 21.30 Talleres enfrente a Boca y Newell’s a Lanús. Solo la Lepra se quedó sin oportunidades de avanzar, por lo que será clave el resultado de ambos encuentros.

La última zona se definirá el lunes, a las 19:10. Estudiantes, que ya quedó afuera, visitará a Argentinos al mismo tiempo que Aldosivi se medirá ante San Lorenzo, quien se aseguró el primer puesto. Tanto el Bicho como el Tiburón, ambos con 7 puntos, determinarán en sus respectivos encuentros cuál de los dos pasará.

LOS NUEVOS HORARIOS DE LA FECHA 6:

Viernes 4 de diciembre

19.20 Central Córdoba - Colón

21.30 Banfield - Rosario Central

Sábado 5 de diciembre

17.10 Arsenal - Racing

17.10 Unión - Atlético Tucumán

19.20 Gimnasia - Huracán

19.20 Patronato - Vélez

21.30 River - Godoy Cruz

Domingo 6 de diciembre

19.10 Independiente - Defensa y Justicia

21.30 Talleres - Boca

21.30 Newell’s - Lanús

Lunes 7 de diciembre

19.10 San Lorenzo - Aldosivi

19.10 Argentinos - Estudiantes

