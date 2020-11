Miguel Russo valoró el triunfo de Boca y también recordó a Maradona: “La consigna era jugar bien para homenajear al mejor del mundo”

Miguel Ángel Russo lamentó la pérdida de Maradona y dijo que el triunfo de Boca ante Newell's fue en homenaje a Diego (REUTERS/Agustin Marcarian)

Miguel Ángel Russo aseguró que la consigna que tenía Boca Juniors para enfrentar a Newell’s Old Boys, al que terminó venciendo por 2 a 0, “era la de jugar bien para homenajear al mejor del mundo, que es Diego Maradona”.

“La consigna para homenajear al mejor del mundo era que había que jugar bien y ganar, porque Diego llevó a nuestro fútbol muy alto, a un nivel incomparable, dándonos a todos los argentinos muchísimas alegrías”, manifestó entrenador de Boca Juniors, en la conferencia de prensa virtual tras el partido.

Boca vs Newell's

“Pero debo reconocer que éste fue el partido más difícil que me tocó dirigir en mi vida por el aspecto emocional. Todo fue atípico porque lo emocional invadió a todos los partidos por lo que significa Diego, pero afortunadamente estuvimos a la altura para homenajearlo dentro de la cancha como se merece”, remarcó.

Y ya mirando hacia delante, que es el partido postergado la semana pasada justamente por el fallecimiento de Maradona y que tendrá que disputarse el miércoles en Brasil ante Internacional, en Porto Alegre, destacó que a partir “de ahora hay que poner la cabeza en la Libertadores, porque es un torneo muy importante para Boca”, advirtió.

Por su parte, Carlos Izquierdoz sostuvo: “El mejor homenaje es darle un triunfo para Diego y su familia”.

Carlos Izquierdoz valoró el triunfo ante Newell's y se lo dedicó a Diego Maradona (REUTERS/Alejandro Pagni)

El capitán de Boca Juniors valoró el triunfo y también le dedicó la victoria a Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles pasado. ”Demostramos que hoy queríamos jugar. El mejor homenaje fue darle un triunfo para Diego y su familia”, comentó el defensor.

”Llevar el nombre de Maradona en la camiseta me da un poquito de vergüenza, porque es el Dios del fútbol. Soy del 88 y no me tocó verlo, pero sí imágenes suyas. La emoción que genera todo esto por recordar a un jugador tan emblemático, que representó al futbolista argentino, a nuestro país, es muy fuerte. Siempre se puso al equipo al hombro y se merecía un buen reconocimiento”, destacó.

Y al analizar el juego del equipo, sostuvo que debían recuperarse después de dos caídas seguidas porque no les gustaba “el rendimiento que venía teniendo el equipo. Pero por suerte se cortó una racha de dos derrotas consecutivas y este triunfo vale mucho”.

