El emocionante video que le dedicó Gimnasia a Maradona y el juramento del cuerpo técnico y plantel

Gimnasia La Plata le dedicó un emotivo video a Maradona

Fue considerado un Dios terrenal y así lo recibieron en el Bosque platense, su última tierra prometida. Su experiencia fue corta pero intensa. Su huella, imborrable. Diego Maradona se fue y todo Gimnasia La Plata lo llora. Con un emocionante video justo antes de que el equipo retome la actividad en la Copa de la Liga Profesional (esta tarde visitará a Vélez por la quinta jornada del Grupo 6), el Lobo lo homenajeó.

“¿Cómo te vas a ir? Si vos podías con todo. Si vos siempre gambeteabas hasta en la jugada mas difícil. Si cuando llegaste nos dijiste que no le tengamos miedo a nada, que vos te ibas a encargar de que todo esté bien. No te vamos a mentir. Nos da bronca que el domingo no estés en el banco y nos entristece que tu chomba no vuelva a usarse. Es impotencia, es dolor, es bronca, es no poder entrar en razón. Si hasta ayer esperabas para ver el partido del Lobo con las mismas ganas que nosotros. Pero el destino, Dios o andá a saber quién tuvo otro plan. Pero que nos deja verte en el palco más alto del Bosque. Allá en el cielo, con Rene (Favaloro) y con todo el Triperío que alienta y hace fuerza por los que hoy estamos acá abajo. Gracias por elegirnos, gracias por defendernos, gracias por tu pasión y gracias por tu último aliento. Nos hiciste mejores y acá te quedás para siempre, porque como vos dijiste: somos el pueblo. Y vos vivirás en el pueblo. Gimnasia tuvo, tiene y tendrá al más grande de la historia. Y vos Diego, ya sabés. El cielo del Bosque te pertenece. Cuidanos”, fueron las palabras de una voz en off fundida con un compilado de imágenes del Diez en su paso por la institución.

El plantel de Gimnasia acompañando a Maradona: el último adiós (Presidencia)

Un contingente partió desde La Plata el jueves antes del mediodía rumbo a la Casa Rosada, donde se abrieron las puertas para la entrada del plantel y cuerpo técnico de Gimnasia. Fue una de las jornadas más tristes para los gimnasistas, que acompañaron en el dolor a la familia y círculo íntimo de Maradona. Horas más tarde, Sebastián Méndez tomó la determinación de renunciar como director técnico del equipo, considerando que era lo más sensato por haber sido Diego el que le había levantado el pulgar para que trabajaran a la par. Es por esto que Mariano Messera y Leandro Martini tomaron las riendas del conjunto tripero de forma interina.

Lucas Licht, referente de Gimnasia, fue el primero en hablar sobre la pérdida del astro: “Siendo hincha de Gimnasia, me llena de orgullo que Diego haya pasado por el club. El amor que le tomó al hincha me da tranquilidad y felicidad”. Al mismo tiempo, el lateral izquierdo se refirió a la posibilidad de que se suspendiera la fecha en honor al Diez: “Creo que las dos cosas podrían ser: que se juegue o no la fecha. Porque a él lo hacía feliz una cancha y la pelota. Ojalá podamos regalarle una victoria. Lo que quiere Diego es que salgamos el sábado y demos lo mejor de nosotros. Vamos a tratar de sacar lo mejor de nosotros para darle una alegría en donde esté hoy”.

El cotejo entre el Fortín y el Lobo se iba a disputar ayer, pero la Liga Profesional tomó la decisión de posponer ese y los otros dos partidos que estaban programados (Huracán-Patronato y Godoy Cruz-Banfield). En Gimnasia internamente el plantel y cuerpo técnico hizo un juramento: ganar hoy y tratar de llegar lo más lejos de un certamen que lleva el nombre del ídolo de todos, Copa Diego Maradona.

