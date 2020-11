El “sabor amargo” que le dejó el empate ante Paranaense y qué le inquieta de lo que mostró River en Brasil: 9 frases de Marcelo Gallardo

Gallardo protesta: reclamó que los cinco minutos de adición fueron insuficientes (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

“Fuimos un equipo dominador, dominamos la pelota y el espacio. Tuvimos algunas alternativas para abrir el marcador, pero no pudimos y en el segundo tiempo nos encontramos con un gol inesperado, nos movilizó un poco. Intentamos siempre con la idea de ir ocupando el terreno y el frente de ataque contra un equipo que se cerró muy bien”.

Marcelo Gallardo realizó una pintura perfecta del 1-1 entre Atlético Paranaense y River, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Muñeco vivió el partido con la intensidad habitual: gritó el gol de Paulo Díaz (en el minuto 89) con pasión y le reclamó airadamente al árbitro porque los brasileños hicieron constantemente tiempo en la segunda etapa. “No quieren jugar”, le remarcó con énfasis al árbitro colombiano Andrés Rojas, quien terminó amonestando a Matías Biscay, su ayudante de campo.

El Millonario jugó 25 minutos con un hombre más por la expulsión de Reinaldo. Ese fue uno de los factores por los que el orientador, de 43 años, aseveró que “nos quedamos con un sabor amargo porque podríamos haber ganado el partido. Nos vamos con un empate y un gol de visitante, tenemos una buena perspectiva para la vuelta”, subrayó.

En Curitiba, los de Núñez no ofrecieron su mejor versión. Sin embargo, Gallardo se guardó la autocrítica más profunda para puertas adentro. “No creo que hayamos hecho un mal segundo tiempo, no todos los días se ve un equipo que viene a buscar con una propuesta, bien arriba. Después el rival juega, tiene su orgullo. No perdemos la esencia de lo que somos como equipo, molesta que te hagan un gol de una jugada muy aislada. Más allá del cambio de sistema o de dibujo, nuestra propuesta no cambia”, dijo.

¿Qué fue lo que dejó a Gallardo más preocupado de cara a la revancha del próximo 1° de diciembre? “No me inquieta la falta de gol de los delanteros, porque suelen aparecer en los momentos importantes; sí me inquieta que hoy no pudimos darle terminación a lo que produjimos. Pero no recaigo en el análisis de que los delanteros no hacen goles. Faltó mejorar la calidad del último pase en una cancha compleja para nosotros, en la que se hace difícil controlar el balón”, concluyó.

La queja de Gallardo por los minutos de adición

OTRAS DEFINICIONES DE GALLARDO

El cambio de esquema: del 4-3-3 al 4-3-1-2

“Viendo que podíamos ser protagonistas desde el juego, preferí jugar con un enganche detrás de los delanteros, lo coloqué a Nacho (Fernández) en esa posición y darles soltura a los delanteros y los laterales”.

Santiago Sosa, el nuevo comodín del Muñeco

“Me incliné por Sosa porque viene haciendo buenos partidos, nos ha dado alternativas en mitad de cancha y lo hizo bien”.

El efecto de los cambios

“En todo el partido buscamos y tuvimos una propuesta de ir a buscar el resultado. El rival nos respetó mucho, se encontró con un gol inesperado. Empezamos a generar algunas situaciones con más amor propio que juego, porque era difícil entrar, pero teníamos jugadores que pudieron romper por adentro, como Carrascal”.

¿Volverá a apelar a una formación alternativa el sábado frente a Central en Rosario, por la Copa de la Liga Profesional?

“Es muy pronto para decir qué voy a hacer el sábado. Hoy había dos jugadores que venían de distintas situaciones. Borré con COVID-19, estuvo 10, 12 días sin entrenarse con normalidad. Nacho (Fernández) venía de lesión, hubo que manejar eso también y veremos cómo se recuperan”.

¿Por qué optó por Paulo Díaz como titular en lugar de Robert Rojas?

“Decidí que juegue Paulo Díaz porque soy el entrenador y tomo decisiones. Pongo a quien considero que está mejor, por más que Robert Rojas había hecho un buen partido, le di la confianza a Paulo Díaz y lo hizo muy bien”.

