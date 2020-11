Tensa pelea entre los técnicos de Newell’s y Talleres: “Bocón y maleducado…”

El cruce entre Kudelka y Medina al final del partido entre Newell's y Talleres





El partido entre Newell’s y Talleres por la cuarta fecha de la zona 4 tuvo de todo. El equipo de Córdoba jugó más de un tiempo con un futbolista menos, producto de la expulsión de Juan Ignacio Méndez en el final de la etapa inicial, Maxi Rodríguez volvió a festejar en los locales y el tanto de la igualdad de Pochettino fue uno de los más lindos en lo que va del torneo. Pero lo que sucedió una vez que el árbitro Silvio Trucco pitó el final del juego, fue un tenso cruce entre los entrenadores de ambos planteles.

Después que terminó un encuentro friccionado, con fuertes entradas que generó varios tumultos entre los jugadores de los dos equipos, Frank Kudelka y Alexander Medina protagonizaron un duro enfrentamiento verbal que fue seguido de cerca por las cámaras de la transmisión oficial de la TV. “No tenés respeto, sos un maleducado. Maleducado..” , fueron las primeras palabras que le dijo el DT del conjunto rosarino al de la T. “¿Yo te falto el respeto, Frank? ¿Yo te falto el respeto?”, respondió el Cacique, que cuando escuchó a su colega, se dio vuelta y comenzó a increparlo.

¿Cómo siguió el duelo entre ambos? “No camino en tu calle”, le dijo Kudelka, a lo que Medina le retrucó: “Andá para tu casa, entonces”. Mientras caminaban con destino a la mitad del campo del Coloso Marcelo Bielsa para saludar a los árbitros, se produjo el momento más crítico de la pelea. Ahí fue cuando el DT de los locales confrontó a su par de Talleres al decirle “A mí no me vengas a prepotear, infeliz estúpido. ¿A quién le ganaste?” . Acto seguido, Medina le respondió: “Me dijeron que eras bobo, pero no tanto” .

La primera parte de la pelea verbal entre los entrenadores se detuvo cuando Mauro Formica apareció en escena para reprocharle al DT de los cordobeses porque su equipo no le devolvió una pelota en el comienzo del duelo por la zona 4 de la Copa de la Liga Profesional. “Calentás el partido de entrada. Ahí la tienen que devolver y les dijiste tres veces que no la devuelvan”, le dijo el volante de Newell’s al Cacique.

Kudelka y Medina vivieron un duro cruce verbal después del emapte entre Newell's y Talleres

Pero la historia no acabó luego del encuentro entre el histórico mediocampista de los locales y Medina. Después de que ambos directores técnicos le dieron el puño a cada uno de los integrantes del cuarteto arbitral se produjo el último enfrentamiento. Mientras cada uno se dirigía al túnel de sus respectivos vestuarios, Kudelka volvió con todo: “Bocón y maleducado… ¿Sabés cómo me gustaría? Solito, mano a mano” . ¿Qué le contestó Medina? “Tenés mi teléfono” . El entrenador de la Lepra volvió a decirle “maleducado” a su par de Talleres, que antes de ser alejado del conflicto por varios de sus jugadores, le repitió: “Llamame. Vamos a tomar un café o lo que quieras”.

Con este duro encuentro entre los entrenadores se cerró un duelo que estuvo marcado por la agresividad durante los 90 minutos. Así fue el caso del empujón que le propinó González al defensor de la T, Nahuel Tenaglia, que terminó cayendo dentro del banco de suplentes. El futbolista salió lesionado y dicha acción generó otro de los tantos enfrentamientos que tuvo un Newell’s-Talleres que le permitió a los cordobés sumar un punto y sacarle dos unidades de distancia a Boca en la cima de la zona del certamen local.

