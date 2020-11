El ex capitán Lisandro Arbizu analizará para Infobae los partidos de Los Pumas

Lisandro Liso Arbizu, hoy. Jugó quince años en Los Pumas, estuvo en tres mundiales y ahora será columnista de Infobae para analizar este particular momento del equipo argentino

Protagonista durante 15 años de la historia de Los Pumas, Lisandro Arbizu (49) fue el jugador más joven en ser capitán del seleccionado argentino -un récord de precocidad que lo iguala al británico Will Carling- y participó de tres mundiales vistiendo la casaca nacional. Ahora usará su visión de toda la cancha para comentar el equipo que dirige su ex compañero Mario Ledesma. A partir del encuentro frente a Australia, en el segundo partido correspondiente al Tri-Nations, Arbizu escribirá su columna para Infobae. El duelo, que será este sábado a las 5.45 de la mañana en la ciudad australiana de Newcastle, cobra doble expectativa por el debut del seleccionado argentino del sábado pasado frente a Nueva Zelanda, cuando derrotó por primera vez en la historia a los All Blacks.

¿Qué expectativas tiene Arbizu para este nuevo desafío de Los Pumas? “Después del triunfo histórico del sábado pasado, el gran desafío para el staff y todo el equipo argento es la constancia del rendimiento”. Y cree que será un partido excitante donde “el desafío para los Wallabies es estar preparados para contrarrestar y ganarle a Los Pumas”, que llegan con el hito logrado en el Bankwest Stadium de Sydney.

Lisandro Arbizu en acción busca un hueco en uno de los partidos del Mundial de Gales en 1999.

La carrera de Liso Arbizu, surgido en el Belgrano Athletic Club de Buenos Aires, se desarrolló en Italia, España y Francia, donde reside. El 27 de octubre de 1990, a los 19 años, debutó como integrante del los Pumas, contra el seleccionado de Irlanda. En 1992, con 21 años, se convirtió en el capitán del seleccionado más joven de la historia. Anotó 165 puntos en 86 partidos test internacionales (13 tries, 15 penales, 11 drops y 11 conversiones). No pudo participar del mundial de 2003, debido a una lesión, pero estuvo presente en los tres anteriores.

Ahora compartirá parte de su experiencia de sus quince años en Los Pumas, donde fue líder indiscutido, para analizar el equipo que sorprendió a todos en el debut del Tres Naciones. Más allá del arranque explosivo donde los argentinos le ganaron por diez puntos a los neozelandeses, hay varios puntos para analizar de la mano de Arbizu: los debutantes, el sistema de juego y las posibilidades en vistas al próximo mundial

El entonces hooker de Los Pumas Mario Ledesma toma del brazo a Liso Arbizu. Ambos compartieron varios años en el seleccionado argentino.

Así como Arbizu tiene un récord que será difícil de igualar, ser el capitán más joven de Los Pumas, el ex centro cree que hay una figura que un emblema difícil de superar. Para él, el mejor jugador de la historia del rugby argentino es Hugo Porta, una personalidad que costará mucho lograr superar: “Porta fue el mejor de todos. Un indiscutido, desde el lugar en que se lo mire”. Y Liso tiene la suficiente autoridad para justificarlo desde todos los aspectos. Sabe de liderazgo y sabe de Los Pumas, donde jugó durante quince años. Ahora estará en el papel de comentarista, con sus columnas para Infobae durante el Tri-Nations, un aporte que se nutrirá con su dilatada trayectoria desde que empezó en Belgrano Atlhetic.