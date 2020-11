Miguel Ángel Russo, entre el alivio en Boca y una situación por resolver

Russo está enfocado en la seguidilla de partidos que se le vienen a Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por la Ribera se respiran aires de confianza y tranquilidad en vísperas de la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo Miguel Ángel Russo debe definir algunas cuestiones de cara al próximo compromiso por la Copa de la Liga Profesional de Boca. Después de recibir una noticia que lo alivió en el último entrenamiento, se enfoca en la seguidilla de partidos que se le viene a su equipo.

En la jornada de ayer Newell’s, último rival del Xeneize, confirmó el caso positivo de COVID-19 de uno de sus futbolistas (Julián Fernández, que fue titular contra Boca) y generó preocupación. No obstante las alarmas se apagaron con los resultados de los hisopados que se llevaron a cabo esta mañana en Ezeiza: todos dieron negativos.

De esta forma el cuerpo técnico dispone de casi todos sus elementos para recibir a Talleres de Córdoba este domingo, desde las 21:15 en la Bombonera, por la tercera jornada de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional que lo tiene como único líder.

El conjunto azul y oro puede llegar a poner un pie en la Fase Competencia si suma nuevamente de a tres, pero antes Russo tendrá que definir la alineación que cuenta con varias bajas por los convocados a sus selecciones y una incógnita grande que se basa en saber si citará o no a Guillermo Fernández.

A Pol Fernández le abrieron la puerta de salida y no jugaría más con la camiseta de Boca (REUTERS/Mariana Greif)

En las últimas horas el Consejo de Fútbol emitió un comunicado en el que informó que Pol había decidido no continuar en el club una vez que finalice su préstamo de Cruz Azul el próximo 31 de diciembre y le desearon éxitos para el futuro. Todo hace indicar que el mediocampista santafesino ya no será tenido en cuenta, considerando que no estaría disponible en las instancias decisivas del certamen local y tampoco para las hipotéticas semifinales y final de Copa Libertadores.

El DT boquense no cuenta con los seleccionados Esteban Andrada (Argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona (Colombia) ni tampoco con el lesionado Eduardo Salvio, quien sufrió una distensión grado 2 en su isquiotibial derecho y se recupera lo mejor posible para apuntarse a los compromisos ante Inter de Porto Alegre por la Copa. Sí trabajan con el grupo el peruano Carlos Zambrano, quien acarrea una suspensión con su combinado nacional y no fue convocado, y Sebastián Villa, quien finalmente no recibió el llamado de Carlos Queiroz en el elenco cafetero.

Russo le daría rodaje a la mayoría de sus titulares teniendo como referencia el siguiente cotejo por la liga local ante Lanús, confirmado para el viernes 20 de noviembre en la Bombonera. Más tarde actuará en Porto Alegre, el miércoles 25/11 por la ida de octavos de la Libertadores.

Mañana se confirmará la alineación que tendría a: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Diego González, Nicolás Capaldo, Gonzalo Maroni o Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano o Ramón Ábila.

