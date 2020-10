Lapidaria crítica de Oscar Ruggeri a la clase política: “Si se levantara San Martín y viera cómo estamos los argentinos, se da un tiro en el pecho”

Oscar Ruggeri sobre San Martín

El debate en el programa 90 minutos de Fútbol, por ESPN, estaba centrado en la comparación entre el River de Marcelo Gallardo con el Millonario campeón del mundo en 1986, en el que Oscar Ruggeri, panelista del show de TV, era pieza clave. En medio del análisis, el ex defensor se desvió del tema principal y elaboró espontáneamente una crítica hacia la clase política de Argentina, con la que suele ser duro al aire cada vez que tiene una oportunidad.

“Si se levantara San Martín y ve lo que hicimos con este país... Mamita. ‘¿Por qué peleé por ustedes?’, es lo primero que nos debe decir. Se levanta Don José y ve cómo estamos los argentinos, hace así y otra vez y ¡pin!, un tiro acá en el pecho se da”, sorprendió con la hipótesis.

“¿No le gustaría lo que vería?”, lo azuzó el conductor Sebastián Vignolo. “¿Cómo le va a gustar? ¿Te parece que le va a a gustar a San Martin? Imaginate que se despierta y le dicen ‘el blue está 200 pesos, San Martín’. Te va a decir ‘¿qué pasó?’. Se mata... se va al cajón otra vez y dice: ‘No, déjenme acá’", insistió.

Acto seguido, el panel le preguntó si le hubiera gustado conocer a San Martín. “Sí, claro. ¡Cómo que no!. Nosotros tenemos que leer la historia, hay cosas que te cuestan creen un poquito porque te las cuentan y vos decís ‘¿quién lo contó?’. ¿El historiador? ¿El historiador de dónde? Me gustaría saber mucho más. A los chicos hay que decirle que hay que leer de todas estas cosas para saber”, instó.

En realidad, el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente continuó con su diatriba en varios momentos del programa. Distintos enfoques (por ejemplo, el particular formato de la Copa de la Liga Profesional que está por empezar) le dieron pie para hacer el link con la situación económica y social del país y continuar con su crítica.

“Nosotros hicimos mierda todo. Trato de ser un ciudadano de lo más normal posible en esta jungla que somos los argentinos, pero es difícil, muy difícil”, agregó. Y pensando en las elecciones legislativas pautadas para 2021, reflexionó: “El diputado 12 y el 10 de la lista de cada partido no tenemos ni puta idea de quiénes son. En general, no tenemos idea. Nosotros metemos un sobre porque está el presidente, el vice, y los demás, no sabemos. Al primer diputado ni lo mirás. Votás y te vas contento a tu casa. Error”, enfatizó.

Y dejó una propuesta para que su descripción no vuelva a suceder: “De ahora en más todos tienen que poner la cara en la televisión y decir: ‘Yo soy el diputado dos del partido tal y tengo estas ideas, estas cosas, me gustaría hacer esto y aquello’. Así los conocemos y tal vez no votás a un presidente porque no te gusta un diputado, porque después los diputados toman decisiones, ¿o no?. Después ya no podemos preguntarle o decirle ‘no hagas esto’. Ya está”.

Luego, el campeón del mundo en México 1986 puso la lupa sobre la inflación: "Lo que nos curran a nosotros... ¿Por qué en Paraguay no hay inflación? Venís a Argentina y hay inflación. ¿Por qué no vamos a Paraguay o a otros países limítrofes y les decimos: ‘¿Qué hacen para que no les pase?’.

Para terminar, edificó un análisis sociológico sobre los argentinos. “Somos jodidos, imposibles, la cabeza nuestra es... Somos increíbles. Aumentó el dólar, a la mierda, andá a cargar nafta porque te la ponen. Yo quiero ir a cargar nafta cuando baja el dólar, pero no baja nunca el precio. Qué difícil somos, con el país que tenemos, mirá que le pegamos biabas, y no lo liquidan, no lo funden. Qué locura, por Dios”, concluyó el ex zaguero.

