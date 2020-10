El boletín de la selección argentina en la victoria ante Ecuador: las pinceladas de Messi y las figuras menos pensadas

Abrazo de gol para Argentina (JUANO TESONE / POOL)

Cumplió con la primera misión: ganó y sumó los tres puntos, clave para tomar envión en el inicio de las Eliminatorias. Con gol de Messi de penal, Argentina venció 1-0 a Ecuador en la Bombonera, en una actuación discreta, en la que se notaron los 11 meses sin rodaje del conjunto albiceleste. De todas maneras, a los dirigidos por Lionel Scaloni les alcanzó ante un rival incómodo, pero con escaso vuelo ofensivo.

Por momentos con los circuitos de juego cortados por el adversario, sin un gran bagaje de oportunidades de gol elaboradas, Lucas Martínez Quarta y Rodrigo De Paul sorprendieron como los mejores valores, junto a los destellos de Messi. Argentina volverá a jugar el martes desde las 17, frente a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz.

EL BOLETIN DE ARGENTINA-ECUADOR

Franco Armani (6): No lo inquietaron, excepto en alguna aproximación por las bandas o en una pelota aérea. Sobrio en sus escasas participaciones, sobre todo para cortar centros desde los costados.

Gonzalo Montiel (5): Pasó menos al ataque de lo que lo hace en River y la sensación es que se trató de una orden táctica, dado que Ecuador apostó a jugar a espaldas de los laterales argentinos. Con altibajos y algunas imprecisiones, más allá de que Messi buscó bastante su paso al frente.

Lucas Martínez Quarta (7): De lo mejor de Argentina. Tuvo la misión de reemplazar al lesionado Germán Pezzella, quien se había convertido en una fija del ciclo Scaloni, y lo hizo como un veterano. El más lúcido en la salida, con timming para anticiparse siempre; probó por qué lo compró la Fiorentina y por qué Gallardo no lo quería perder en su River.

Nicolás Otamendi (6): Venía con escaso ritmo (recién el domingo pudo debutar en Benfica, luego de haber quedado relegado en el Manchester City), pero exhibió aplomo, voz de mando y su habitual fiereza. En el debe: sobre todo en el segundo tiempo, falló mucho en los pases.

Nicolás Tagliafico (4): Uno de los puntos bajos del equipo. Contenido, a veces superponiéndose con Acuña, con pocas proyecciones y regaló varias pelotas. Lejos del nivel que lo llevó a transformarse en una de las figuras del Ajax y a ser pretendido por el Chelsea, Manchester United y Barcelona.

Lucas Ocampos (6): Generó el penal del gol y fue protagonista de la acción de riesgo más peligrosa del segundo tiempo, a partir del remate que le tapó Alexander Domínguez. Incluso quiso ejecutar el tiro desde los 12 pasos que Messi transformó en grito. A veces, por las ganas de demostrar el potencial que lo llevó a ser una de las estrellas del Sevilla, algo arrebatado, ansioso.

Leandro Paredes (5): Ecuador lo apuntó como el foco de la presión para obturar los circuitos de juego del local y por momentos lo logró. El hombre del PSG se vio obligado a tocar de primera y le costó clarificar de la forma que necesita Argentina.

De Paul disputa el balón con Estupiñán: fue uno de los que más se combinó con Messi (REUTERS/Marcelo Endelli)

Rodrigo De Paul (7): Mejor con la pelota que Paredes, pudo anotar el 2-0 con un remate desde el borde del área en el epílogo del encuentro. Siempre intentó asociarse, buscó hacer circular la pelota, aunque en el segundo tiempo al equipo le faltó ritmo y jugó peligrosamente con la falta de profundidad de Ecuador.

Marcos Acuña (5): Voluntarioso, aceptó su rol secundario en el esquema, más allá de que en la primera etapa se combinó bien en alguna jugada. Salió lesionado.

Lionel Messi (7): Pinceladas de su talento sin igual. Le hicieron un penal que Tobar (y el VAR) no observaron en el inicio -le agrandaron el talle de la camiseta-, se encontró con Ocampos en la infracción dentro del área que el árbitro sí sancionó y a cambió por gol con un zurdazo con su sello. Un pase filtrado como los que le regala a Jordi Alba para el ex River, alguna pared que no llegó a buen puerto y las ganas de hacerse eje.

Lautaro Martínez (5): Mucha presión, recuperó la pelota del gol, pero no consiguió hacer pesar su potencia y presencia y tampoco fue bien abastecido. Asfixiado por los centrales, batalló como es su costumbre y se movió de espaldas. El toque a Ocampos para el remate en la chance más concreta de Argentina en la segunda etapa, su participación más incisiva.

Lo mejor de Martínez: el sacrificio. Tocó mucho de espaldas y recuperó el balón en la jugada del penal

Eduardo Salvio (4): Saltó al campo por la lesión de Acuña con ganas de ser el revulsivo que le representa a Boca, pero le costó ahcer pie y tomar buenas decisiones.

Juan Foyth: Otra vez central tirado a lateral, entró por Montiel para cerrar el rincón -el juvenil Plata era una luz de alerta- y sumar juego aéreo. Dos buenos cruces. Cumplió.

Nicolás Domínguez: Ingresó en búsqueda del control del balón en el momento en el que Ecuador amagó con inquietar.

Lucas Alario: Apostó a rebotar de espaldas. Una corrida sobre el epílogo en una contra.

Lionel Scaloni (5): Apostó a la estructura que le reportó buenos resultados en su ciclo, pero ante un rival que cubrió todos los espacios le costó encontrar soluciones. ¿No estaba el partido para ponerle una ficha al Papu Gómez?

SEGUÍ LEYENDO:

El show de las controversias en el inicio de Argentina-Ecuador: el penal no sancionado a Messi y la clara infracción a Ocampos en el 1-0

El partido de Messi ante Ecuador: gol, nuevos socios y el duelo silencioso con Luis Suárez

“Messi, ¿le pegás vos?”: el curioso diálogo entre el capitán y Ocampos en la previa del penal que se hizo viral