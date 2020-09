Cómo es el “método Sevilla” que Diego Milito aplica en la secretaría técnica de Racing

Búsqueda de refuerzos con 6 meses de anticipación y apuesta por los juveniles: los secretos de la gestión de Diego Milito en Racing (FotoBaires)

La gestión deportiva que lleva Racing desde la asunción de Diego Milito en el cargo se reflejan con los resultados que consigue el equipo en la cancha. El sentido de pertenencia, las aspiraciones internacionales, la apuesta por las jóvenes promesas y las contrataciones de figuras son algunos aspectos que llevaron a la Academia a vivir uno de sus mejores momentos de los últimos 50 años.

Sin embargo, el ex delantero tiene algunos secretos que fueron revelados en la exposición sobre la recolección y análisis de datos en la construcción de un equipo competitivo. El Príncipe mantuvo un diálogo con el director deportivo del Sevilla, Monchi en el marco de Soccerex, el mayor evento universal de la industria del deporte.

“Monchi implementó un método de dirección deportiva que es un ejemplo en el mundo, que muestra cómo funciona la toma de decisiones en la construcción de equipos competitivos. No en vano se habla del Método Monchi”, dijo Milito en su introducción, mientras que su colega español le agradeció el espacio al compartir una enriquecedora charla de fútbol.

Para el ex goleador que se consagró en la entidad de Avellaneda en 2001 y 2014, “Sevilla ha sido una referencia para la planificación del trabajo con la Gestión Monchi”. “He leído sus trabajos y hay similitudes entre los dos clubes, que son asociaciones civiles con una autoridad presidencial. En Racing armamos un grupo de trabajo con gente joven dentro de la Secretaría y una red de scouting que permite que uno minimice el margen de error o, como a veces decimos, aumente el margen de acierto. Trabajamos con una estructura de cuatro scouts, que incluye un Jefe. Buscamos en las ligas de Sudamérica y cada uno toma ligas de la región para un seguimiento constante. Hacemos foco en las competiciones que son factibles de poder llegar como Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y, claro, la nuestra en sus tres categorías principales. También le damos mucha importancia, con presencia propia, a los torneos juveniles sudamericanos Sub 15, Sub 17 y Sub 20 para seguir jugadores. Sin embargo, hay una cuestión presupuestaria y de inestabilidad económica que nos obliga a ser muy creativos a la hora de buscar”, explicó el manager desde el Cilindro.

En este sentido, el ídolo académico dio detalles acerca del funcionamiento de la organización armada: “Planificamos la semana, con seguimientos específicos para cada uno y hacemos un intercambio de lo visto durante el fin de semana. En el curso de la tarea vamos armando un 11 mensual de cada liga y vamos viendo, a medida que avanza la temporada, si se van repitiendo los jugadores. Con eso podemos sistematizar información. Tenemos un perfil de jugador que también depende de lo que esté buscando el entrenador que en ese momento tenga a cargo el equipo. Apuntamos a tener definidos los puestos a reforzar seis meses antes de salir a buscar en el mercado. Eso nos permite empezar las eventuales negociaciones con bastante tiempo. Con Nico Reniero pasó eso: lo pudimos traer seis meses antes del comienzo de la actual Copa Libertadores gracias al seguimiento que oportunamente hicimos”.

El Método Monchi “trata de formar una buena red de scoutings para tomar decisiones y luego gestionar el capital humano que hay en un vestuario”. Según las palabras de su autor, la experiencia de haber sido jugador profesional fue una faceta determinante en su creación: “Yo estuve ahí y sé lo que significa un vestuario para que un proceso termine en éxito o fracaso. Es necesario contar con el mayor número de datos posible para avanzar por un jugador determinado. Para mí la clave de una buena incorporación es saber qué perfil quiere el entrenador. A partir de ahí, con la red de scouting, encontrar ese perfil y cuando está en Sevilla, estar cerca de él para sacarle el máximo partido”.

Diego Milito y Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, compartieron una videoconferencia en el marco de Soccerex, la prestigiosa exposición de la industria del fútbol en la cual Racing participó por cuarta vez. En tiempos de pandemia, la celebración de la 25ª edición, que comenzó el lunes 21, se desarrolla a distancia y se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre.

