Las durísimas frases de Cecilio Domínguez: “Cualquier lugar era mejor que Independiente”

Cecilio Domínguez durísimo contra Independiente

Más que una entrevista, lo de Cecilio Domínguez fue un desahogo. El ex jugador de Independiente habló largo y tendido sobre lo que fue su estadía en el club con muchas más penas que glorias. En diálogo con Fox Sports, disparó fuerte contra la dirigencia del Rojo.

“Ahora estoy mucho mejor que en Argentina, sin dudas. Cualquier lugar era mejor que estar en el momento que estuve en Independiente. Dirigencialmente fue lamentable. Todo el mundo habla de que fui la compra más cara pero dejaron mucho que desear, no le cumplen a los jugadores, faltan a su palabra... Muchas cosas. No le cumplieron a nadie”, aseguró.

En tanto, el mediocampista ofensivo que ya está militando en Guaraní de Paraguay afirmó que no tuvo trato con los directivos y que apenas dialogó en una ocasión con Pablo Moyano (vicepresidente). Sí fue elogioso con Jorge Burruchaga, quien asumió recientemente como manager de la institución: “Se portó muy bien conmigo. Me comentó lo que quería el cuerpo técnico y yo le expresé mi deseo de salir del club por la situación en la que estábamos y que le hacía mal al equipo”.

Sobre su situación personal, ahondó: “Imaginate entrar a una cancha y que te silben, me siento mal yo. No hice ningún gesto, no le falté el respeto a nadie. Mis compañeros en la semana me decían que hasta ellos se sentían mal por mí. La gente no se da cuenta de lo que está haciendo”. Y remató: “Se quedaron en la historia de Bochini, que fue un excelente jugador con el que ganaron todo, pero no se daban cuenta lo que tenían hoy en día. Era muy difícil tener el peso de la camada de Bochini encima. Por eso le manifesté al técnico (Lucas Pusineri), a mis compañeros y a Burruchaga que no quería seguir”.

Hubo un espacio para la autocrítica deportiva del asunceno de 26 años: “La gente tiene razón al opinar, silbar o apoyar. Lo mío en Independiente fue malo, soy consciente de eso y creo que la gente vio lo que nosotros presentábamos en los partidos pero no sabe lo que vivimos adentro. Lo mío dejó mucho que desear, pero no era coincidencia que el equipo no rindiera, no ganara partidos. Era por algo. No salió a la luz que por eso ese era nuestro rendimiento”.

Domínguez detalló que las promesas de pago fueron desde que arribó a Argentina pero que sistemáticamente la comisión directiva posponía los plazos: “Llegó un momento en que no queríamos entrenar, queríamos hacerlo con ropa casual y no concentrarnos. Nos pusimos firmes y fuertes. Ahí empezó todo de vuelta. Pusieron una fecha de pago y volvieron a pasarse. Yo intimé 5 veces al club”.

También le preguntaron si vestiría la camiseta de Racing y la de Boca tras su traumático paso por el Rojo: “Yo respeto, quiero y valoro al club, por todo lo que logró, por la grandeza, la hinchada y la gente. No puedo decir si jugaría en Racing pero lo dudaría 10 mil veces por respeto a Independiente, al club. Sí me encantaría jugar en Boca. Desde que jugué contra ellos con Cerro Porteño por la Libertadores suena mi nombre ahí. Con el respeto a la gente de Independiente, es un equipo muy grande y cualquier jugador quiere jugar ahí”.

Negó que Juan Román Riquelme lo haya llamado para llevarlo al Xeneize y argumentó por qué no se hubiera quedado en Argentina de todas formas: “Hubiera elegido Estados Unidos por la situación que vive el país. Para nosotros los extranjeros es muy difícil vivir ahí”.

