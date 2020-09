El Atlanta United fichó a una figura del fútbol argentino para suplir la baja del Pity Martínez

El Atlanta United contará con un nuevo argentino en el plantel (Dale Zanine-USA TODAY Sports)

El negocio fue perfecto para todas las partes: Atlanta United vendió a Gonzalo Martínez en una suma cercana a los 18 millones de dólares y por menos de la mitad cubrió esa baja con otra figura del fútbol argentino. La franquicia norteamericana hizo oficial la incorporación de Marcelino Moreno, ex Lanús, quien militará la próxima temporada en la MLS.

“Nos complace traer a un jugador del calibre de Marcelino y esperamos darle la bienvenida al club. Es un mediocampista ofensivo dinámico que ha demostrado ser un jugador constante en la Superliga argentina. Tiene un equilibrio fantástico, capacidad de cambio de dirección y es un jugador que puede crear por su cuenta o traer a otros al juego”, dijo el vicepresidente y director técnico de Atlanta United, Carlos Bocanegra.

El equipo de Atlanta, que cuenta con los argentinos Franco Escobar, Fernando Meza, Ezequiel Barco y Eric Remedi, desembolsó una cifra aproximada a los 7 millones de dólares para quedarse con el atacante del Granate, que obtendrá además el 10% de una futura venta. “Esfuerzo. Humildad. Talento. Gracias por ser parte del #OrgulloGranate”, lo despidió la institución del Sur del Gran Buenos Aires.

Surgido en el Club Atlético Palmira de Mendoza, el 10 se despidió con dos títulos: la Copa Bicentenario 2016 y la Supercopa Argentina 2017.

No es la primera vez que existen tratativas entre Atlanta United y Lanús, ya que anteriormente el paraguayo Miguel Almirón también había formado de parte de una operación entre los clubes. El guaraní usó la MLS como trampolín para mudarse a Europa, donde reside actualmente al jugar en el Newcastle inglés. La idea de Moreno, que registró 106 encuentros (85 por Superliga), será mostrar todas sus condiciones en territorio norteamericano para luego cruzar el Atlántico rumbo al Viejo Continente.

El conjunto de Georgia necesita levantar cabeza cuanto antes ya que marcha anteúltimo junto al DC United y el Inter Miami (con el que cayó 2-1 en su última presentación) disputadas 12 fechas en la Conferencia Este. No obstante está a cuatro unidades de la zona de ingreso a los playoffs. Su próximo compromiso será mañana frente al FC Dallas.

Por su parte, Luis Zubeldía perdió a una pieza importante de su once titular y probablemente sufra una venta más en el actual mercado de pases: el defensor Lautaro Valenti sería vendido al Parma de Italia. Cabe recordar que Nicolás Pasquini fue otro de los que se despidió en las últimas semanas (firmó en Estudiantes de La Plata). Hasta el momento el Grana sumó como refuerzos al ex arquero de Belgrano de Córdoba Lucas Acosta y al ex mediocampista paraguayo de Vélez Cristian Núñez.

