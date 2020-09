Emmanuel Gigliotti convirtió 2 goles en 3 minutos y se convirtió en el héroe más amado del fútbol mexicano

Emmanuel Gigliotti marcó dos goles en tres minutos para darle la victoria por 3 a 2 a León en su visita a Querétaro, y su equipo quedó en el segundo puesto de la Liga MX del fútbol mexicano tras la finalización de la décima fecha del certamen.

El ex Boca e Independiente convirtió a los 32 y 35 minutos del segundo tiempo, para poner cifras definitivas a un marcador que inauguró su compañero Ángel Mena a los 20 del segundo tiempo.

Pero Querétaro, que contó como titular con el ex defensor del Rojo, Julián Velázquez, lo dio vuelta transitoriamente con tantos del experimentado Omar Arellano y el uruguayo Kevin Ramírez (de penal), a los 23 y 27 minutos del complemento. Por lo tanto, las conquistas del Puma lo transformaron en el héroe de la jornada

Previamente Pumas UNAM, con un gol del ex Racing Juan Dinenno, venció por 3 a 0 como local a Atlético San Luis y se ubicó al tope de la tabla de posiciones junto al Cruz Azul, un punto por encima de León.

El equipo dirigido por el argentino Andrés Lillini marcó primero por intermedio del mediocampista mexicano Juan Vigón, luego le siguió el tanto que anotó el ex goleador de la Academia y Temperley y, por último, Mauro Quiroga (con pasado en Argentinos Juniors) selló el tanteador, con una anotación en contra de su propia valla.

En el plantel de Atlético San Luis también revistieron en su formación desde el inicio el ex San Lorenzo Matías Catalán, Germán Berterame (también con antecedentes en el Ciclón) y el ex Instituto de Córdoba Ramiro González. Además también fueron de la partida el defensor Rodrigo Noya y el arquero Axel Werner, ex Atlético Rafaela, Boca y Atlético Madrid.

La victoria le permitió al club de la Ciudad de México treparse a la primera posición del certamen junto a Cruz Azul, con 22 puntos; en cambio la derrota de Atlético San Luis lo colocó anteúltimo en la tabla, junto a Necaxa, con sólo 8 unidades.

La jornada se cerró con la derrota por 2 a 1 del Tijuana de Pablo Guede frente a Cruz Azul (Milton Caraglio fue titular). Hoy se cerrará la fecha con el cotejo que animarán desde las 23 de Argentina, Pachuca (con Oscar Ustari, Gustavo Cabral, Leonardo Ramos e Ismael Sosa) frente a Monterrey (del DT Antonio Mohamed, con Nicolás Sánchez, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori).

Posiciones

Pumas UNAM y Cruz Azul con 22 puntos; León 21; América 20; Guadalajara 15; Tigres UANL y Pachuca 14; Monterrey, Juárez y Toluca 13; Querétaro 11; Puebla, Atlas, Mazatlán y Tijuana 10; Santos Laguna 9; y Atlético San Luis y Necaxa 8.

