Maravilla Martínez anunció la fecha de su nueva pelea con el sueño de volver a ganar el título mundial

Sergio martínez volvió a la actividad con una victoria (Foto: EFE)

Sergio Maravilla Martínez volverá a combatir el 5 de diciembre, frente a un rival que todavía no fue designado. Pero lo destacado de su nueva presentación es que el quilmeño tendrá su segunda pelea tras reaparecer el 21 de agosto pasado luego de cinco años de inactividad.

Maravilla, que fue clasificado sexto en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo tras su victoria por nocaut técnico en siete rounds contra el español José Miguel Fandiño, en Torrelavega, apunta a un combate titular con el japonés Ryota Muratal, en 2021.

Maravillabox Promotions, la empresa que es propiedad del quilmeño, ex campeón mundial superwelter y mediano, realizó el anuncio en su cuenta de Instagram, aclarando que la organización está condicionada a las restricciones sanitarias por el contexto complejo que impuso la pandemia del coronavirus.

La velada será a diez asaltos, dentro del peso mediano, y se rumorea que su adversario será un pugilista italiano, y el principal candidato es el campeón europeo Matteo Signani.

En los últimos días del verano madrileño, el argentino está abocado a una exigente preparación con miras a su próxima presentación en el ring y al estreno de una obra de teatro en la que será el actor protagónico y, al mismo tiempo, el de unos 15 personajes secundarios.

Tras su reparación con la victoria frente a Fandiño, el quilmeño inició su rutina de entrenamiento de doble turno a las órdenes del entrenador Tinín Rodríguez y del preparador físico David Navarro.

“Ha sido una jornada intensa. De mucha caña. Está muy bueno trabajar así, es estupendo ver los progresos rápido”, confió el púgil en declaraciones brindadas a Télam.

Martínez, cuyo récord es de 52-3-2 con 29 definiciones categóricas, fue distinguido con el sexto lugar del ranking mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), detrás del británico Chris Eubank, el ruso Magomed Madiev, el norteamericano Carlos Lindsey Monroe, el canadiense Patrice Volny y el bielorruso Mikalai Viesalou, y por delante del bahameño Tureano Johnson, el australiano Michael Zerafa, el francés David Papot y el alemán Anatoli Muratov.

“Claro que me sorprendió un poco, es todo muy rápido, pero en el boxeo pasan estas cosas. Algunas me han venido en contra, ésta ha venido a mi favor y trataré de aprovecharla”, observó el bonaerense y ratificó su esperanza de disponer de una oportunidad ante el campeón de la AMB, el japonés Ryota Murata, que no sube a un cuadrilátero desde el 23 de diciembre de 2019 cuando se impuso por nocaut técnico en cinco vueltas con el canadiense Steven Butler.

Además, el multifacético ex campeón mundial se mostró entusiasmado por el estreno de la obra de teatro “Bengala”, un unipersonal en el que por mera coincidencia se pondrá en la piel de un boxeador de 45 años.

De hecho, entre una y otra sesión de entrenamiento en el gimnasio aprovechó un buen rato a ensayar: “El personaje que interpreto tiene una ciclotimia tremenda, pasa de un estado a otro en instantes. De la risa a carcajadas del Guasón al llanto. Y tengo un trabajo muy intenso con el director y los coaching”, describió el quilmeño, sin omitir ningún detalle de la obra: “No tiene nada que ver con mi vida, ni mi carrera. Es la trayectoria de un tipo que tiene una historia muy dura. Mi papel es el de un tipo que va a combatir y le toca un campeón olímpico. Nunca logró nada en el boxeo porque es un vago, un desastre, porque tuvo una vida difícil con mucho alcohol y drogas. Una vida marginal”.

Escrita por Alfredo Megna, con la producción artística de Pablo Silva y la dirección de Adrián Navarro, “Bengala” es una obra que ya fue representada en media docena de países con singular suceso y que en Madrid pondrá a prueba la destreza artística de Maravilla. “Es una comedia negra muy intensa, muy dura, fantástica. Además de encarnar al protagonista, con un cambio de giro, de tono, de luz y de postura, tengo que hacer unos 15 personajes más. Qué desafío… un desafío espectacular”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO

Conmoción en el boxeo: asesinaron a Danny Gonzalez, un joven de 22 años que era pupilo de Floyd Mayweather

Impactante KO de una de las máximas promesas del boxeo: "Atendí unos negocios sobre el ring y luego celebré mi cumpleaños 18″

“Duras y difíciles”: así recordó Canelo las peleas con Floyd Mayweather y Golovkin, sus grandes rivales