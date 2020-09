Ameal explicó cómo se originó la ola de contagios de coronavirus en la burbuja de Boca

Jorge Ameal se refirió a la ola de contagios en el búnker de Boca

Era una de las palabras más buscadas desde que en Boca explotó una bomba de casos positivos de coronavirus en los últimos días. Nada menos que 18 futbolistas fueron confirmados como portadores del COVID-19 (cuatro de ellos siguen siendo sintomáticos) a los que se les sumaron ocho integrantes más de la delegación que se aloja en un hotel de Ezeiza. Jorge Amor Ameal rompió el silencio y explicó cómo se originó la pinchadura de la burbuja.

“Boca trató de hacer las cosas muy bien. Contratamos un hotel sin público y los jugadores fueron con vehículos propios. Hicimos todo lo que un sanitarista diría que hay que hacer pero un falso negativo nos complicó y acá estamos. Ese falso negativo terminó contagiando a todo el mundo ”, argumentó en Radio La Red el presidente azul y oro, que informó que hubo once testeos diferentes desde que se planificó la vuelta de los entrenamientos de forma presencial.

Más tarde agregó: “Hablo todos los días con el técnico (Miguel Ángel Russo) y preparador físico (Damián Lanatta) y están todos muy bien. Con ganas de seguir en todo esto que realmente es lo que nos toca jugar, la Copa Libertadores. El plantel está muy bien”.

Mañana se llevará a cabo un nuevo hisopado y PCR a cada integrante de la burbuja xeneize y el próximo miércoles se repetirán los exámenes a los que se les añadirá uno cardiológico.

Miguel Ángel Russo permanece aislado en su domicilio a la espera de reincorporarse a los trabajos en Ezeiza

¿Qué respondió Ameal ante las versiones que afirman que hubo poco control en los ingresos y egresos de la burbuja? “Si dijera que entraban y salían como querían, miento. No creo que lo hicieran porque tenemos excelentes profesionales. Nuestro cuerpo médico es gente que se preocupa y ocupa. Boca hizo un esfuerzo económico muy grande para contratar un hotel y que los jugadores, choferes y todos estén ahí para evitar cualquier tipo de riesgo. Esto pasó y ahora hay que salir”.

El mandatario trató de llevar tranquilidad a los familiares, socios e hinchas boquenses y advirtió que se mantienen en permanente comunicación con el Estado para conseguir lo antes posible las autorizaciones para que el plantel trabaje nuevamente en el Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza: “Esto es imposible de parar, nos tocó a nosotros. Quisimos hacer lo mejor pero pasó lo que pasó. Hasta al PSG le tocó tener contagiados”.

La gran pregunta que se hacen los simpatizantes de la Ribera es en qué condiciones estará Boca de afrontar la cita del jueves 17 de septiembre cuando el equipo de Russo visita a Libertad en Paraguay por la tercera fecha del Grupo H de la Libertadores. Ameal afirmó: “La mayoría podrá jugar. El miércoles tendremos una semblanza de todo esto pero no habrá problemas, vamos a llegar bien. La mayoría de los contagiados va a jugar”.

Por último, el máximo directivo aclaró que no están en contacto con la Conmebol y no pedirán una postergación del compromiso del 17/9 sino que cumplirán con el calendario ya expuesto por el ente que regula al fútbol sudamericano: “Si se retrasa será mejor pero no queremos decir que Boca pidió que se retrasara. Ya se publicaron las fechas y se tomará en cuenta todo lo que pasó. Tenemos muy buena relación con el presidente (Alejandro Domínguez) y sus autoridades y la queremos seguir manteniendo. No queremos afrontar situaciones con las que después tengamos consecuencias. Estamos para cumplir el reglamento”. En tanto, desestimó que la Conmebol llegue a la instancia de quitarle puntos a algún equipo por no poder presentarse a un partido: “No pasará de ninguna manera”.

