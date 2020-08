Juan Martín del Potro recibió el alta tras la tercera operación en su rodilla derecha: cómo seguirá su rehabilitación

Delpo se atiende con el médico de Roger Federer y Stanislas Wawrinka (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Juan Martín del Potro recibió el alta médica esta mañana luego de someterse a una tercera operación en su rodilla derecha. El tenista argentino, de 32 años, tomó la decisión de comenzar la rehabilitación en la Sports Clinic de Berna, junto con el equipo que lidera el médico Roland Biedert.

La Torre de Tandil optó por trabajar con el profesional que atiende a Roger federer y Stanislas Wawrinka: con el objetivo de consultarlo viajó hace dos semanas a Suiza y el 26 de agosto aceptó someterse a una nueva intervención.

“Del Potro y Biedert estaban en contacto desde enero de este año. En los últimos meses, Delpo siguió las recomendaciones de sus médicos y llegó a exigir la rodilla en una cancha de tenis en Buenos Aires, pero los dolores en la zona nunca cesaron. En su primer encuentro, Biedert recomendó una nueva operación. Es la tercera cirugía de Delpo en la rodilla derecha desde que sufrió la lesión en octubre de 2018, en el Masters 1000 de Shanghai”, detalló el equipo que trabaja con el deportista el paso a paso desde la primera fractura de rótula en la citada competencia.

Delpo había tenido un fallido primer regreso a comienzos del 2019 y luego reapareció por completo para mediados de año. Sin embargo, tras unos pocos partidos, sufrió un resbalón en el ATP de Queen’s (cuando venció por la primera ronda al canadiense Denis Shapovalov y la lesión se profundizó.

A mediados del año pasado decidió ser operado por primera vez de la fractura en España con el Dr. Ángel Cotorro. Siete meses más tarde, otra vez pasó por el quirófano: el médico Lee Kaplan estuvo a cargo de la intervención en Miami.

La carrera de uno de los tenistas más importantes de la historia de Argentina está marcada por las lesiones. En mayo del 2010 comenzó su tortuoso camino de las operaciones: debió ser intervenido en la muñeca derecha. Sin embargo, las mayores dificultades las tuvo en la mano izquierda, donde fue operado en tres oportunidades (marzo del 2014, enero del 2015 y junio del 2015).

Juan Martín todavía no se pronunció respecto de su futuro, aunque todo dependerá de cómo evolucione su cuerpo tras este nuevo intento de mejorar la zona que comenzó a ser un inconveniente en su carrera a fines del 2018. Por lo pronto, continúa librando la batalla para al menos intentar volver al circuito.

En junio había advertido que iba a buscar regresar al tenis “como sea”. “Jugué tantos años con dolor de muñeca que si tengo que jugar un poco más con dolor de rodilla para cerrar un ciclo como me gusta, hago el esfuerzo”, aseguró en una entrevista con ESPN.

“Mi papá y mi mamá no me vieron nunca en vivo en un gran torneo. Me han visto jugar Copa Davis acá con mi hermana, ella sí viajó al US Open. Con este tema de la lesión de la rodilla y de la vuelta, ésto de mis viejos es algo que a mí no me deja estar tranquilo, no me deja bajar los brazos. Me hace decir ‘yo tengo que volver a jugar’ y tengo que ir con mi mamá y mi papá y decirle a Federer: ‘Roger saludá a mis viejos’”, reveló entonces una de sus cuentas pendientes.

El tandilense ostenta 22 títulos en su carrera, aunque se destacan también la obtención de la Copa Davis con Argentina en el 2016 y las medallas de bronce (2012) y plata (2016) en los Juegos Olímpicos. Campeón del US Open del 2009 y del Masters 1000 de Indian Wells en el 2018, había encontrado cierta regularidad hasta esta nueva lesión que le frenó su andar arrollador. En ese exitoso 2018 obtuvo dos coronas y disputó cuatro finales, incluida la del US Open donde cayó ante Novak Djokovic.

