River vendió a una de sus promesas a un club argentino que jugará la Copa Libertadores

Defensa y Justicia compró la mitad de la ficha de David Martínez, defensor surgido de River (Prensa Defensa y Justicia)

La pandemia del coronavirus generó una importante crisis económica y el fútbol no es la excepción. Sin embargo, en las últimas semanas, River encontró algunos inesperados alicientes, ya que cerró la venta de otro juvenil de la cantera.

Defensa y Justicia, que integra el Grupo D de la Copa Libertadores junto a Santos de Brasil, Olimpia de Paraguay y Delfín de Ecuador (perdió en sus dos presentaciones), anunció públicamente la adquisición del 50 por ciento de la ficha del defensor David Martínez. El Halcón le pagará a los de Núñez un monto cercano a los 900 mil dólares por la mitad de la ficha del marcador central.

El futbolista llegó a Florencio Varela a mediados de junio del año pasado, donde dejó una muy buena impresión en sus 22 presentaciones (20 por Superliga y 2 por Copa Libertadores). Aportó dos goles (Godoy Cruz y Patronato) y brindó una asistencia (Rosario Central). Con la banda cruzada en el pecho solamente disputó un encuentro: 32 minutos en la victoria por 3 a 2 ante Gimnasia en el Monumental el 3 de diciembre de 2018

“En este último receso a causa del COVID-19, Defensa y Justicia ha trabajado arduamente para asegurar el patrimonio del club. Así, en el transcurso de este periodo, además de la adquisición del 50% de Martínez, se hizo con los pases de Juan Gabriel Rodríguez, Marcos Ledesma, y compró el 50% restante que le faltaba de Ezequiel Unsain”, informó el equipo dirigido por Hernán Crespo.

A River también le ingresará dinero por la venta de Facundo Medina al fútbol de Francia (EFE/Elvis González/Archivo)

Hace unas semanas, River también percibió otro ingreso gracias a la venta de Facundo Medina al Lens de Francia. Aunque el futbolista era de Talleres de Córdoba, los de Núñez aún conservaban un 35 por ciento de su ficha (con las deducciones correspondientes recibirá poco más de 1 millón de dólares).

Como la oferta desde Qatar por Juan Fernando Quintero nunca llegó y CSKA Moscú desistió de contratar a Jorge Carrascal, hoy los dos futbolistas que se encuentran bajo las órdenes de Marcelo Gallardo que tienen más posibilidades de emigrar son Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta. El lateral derecho es seguido de cerca por el West Ham de Inglaterra, mientras que el marcador central es uno de los apuntados por el Betis de España.

La dirigencia también se mueve para encontrarle un nuevo destino a los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el director técnico. Dentro de esa nómina aparecen Jorge Moreira (Portland Timbers no hizo uso de la opción de compra y el cupo de extranjeros está lleno en River), Luciano Lollo (viene de tener continuidad en Banfield), Joaquín Arzura (le interesa a Israel Damonte para Huracán), Carlos Auzqui (Lanús no cuenta con el dinero para comprarlo y buscan colocarlo en el exterior), Zacarías Morán Corra, Matías Moya y Alan Marcel Picazzo.

