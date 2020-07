Los tres jugadores que volvían a Boca y Russo quería evaluar pero tendrían destino en el exterior

Russo espera por las novedades del Consejo de Fútbol para rearmar el plantel de Boca (Foto Baires)

Hubo una gran modificación desde el martes 30 de junio y el miércoles 1° de julio en torno al vencimiento de muchos contratos en Boca. Hacía rato ya no se entrenaban a través de la aplicación Zoom Marcos Díaz y Junior Alonso, quienes no seguirán en el club. Pero desde hace dos días a este grupo se sumaron Mauro Zárate, Carlos Tevez y Franco Soldano. Como contraposición, otros futbolistas que retornaron se aprontaban para sumarse a las prácticas pero finalmente no estarán a disposición de Miguel Ángel Russo.

El primer implicado es Lucas Olaza. Celta de Vigo, equipo en el que militó durante la actual temporada, anunció que no había podido acordar los términos con Boca para sellar su continuidad hasta fines de este mes, cuando termina el campeonato español. Sin embargo de un momento a otro las charlas llegaron a buen puerto y el uruguayo no solamente seguirá ligado en las próximas semanas sino que lo haría por un año más. El Xeneize recibiría un monto por la nueva cesión y se estipularía una opción de obligación de compra por 4 millones de euros.

Otro que permanecerá en Europa pese a que Russo tenía deseos de observarlo en acción es Gonzalo Maroni. La Sampdoria no estaba dispuesta a hacer uso de su opción de compra (de aproximadamente 11 millones de euros) y el enganche de 21 años tenía que volver a la Ribera. Pero los italianos buscan renovar el préstamo por un año para mantenerlo en su plantel y la dirigencia azul y oro aceptaría, bajo los términos económicos que le resulten redituables.

Los que están a disposición del DT boquense son Agustín Rossi, Mateo Retegui y Walter Bou, con los que el cuerpo técnico ya tuvo comunicación. En principio, los delanteros serán analizados y cuentan con chances de pemanecer como opciones. Pero el arquero, con muchos sondeos desde el exterior, sería el tercer apuntado para el efecto rebote.

El ex guardameta de Lanús cubrirá la baja de Marcos Díaz y será la alternativa a Esteban Andrada, titular indiscutido. Con deseos de tener continuidad, ve con buenos ojos probar suerte en el Viejo Continente. A su representante lo sondearon de varios equipos del exterior pero las únicas propuestas que tomaron cierta forma son las del Udinese de Italia (desembolsará 6 millones de euros si transfiere al argentino Juan Musso cuando termine la Serie A) y Montpellier de Francia (ofreció un préstamo por un año, con opción de compra), oferta que no convenció a Boca.

Entre sondeos, ofrecimientos informales, ofertas concretas y las intenciones de jugar, todo hace prever que Rossi será transferido. El panorama podría cambiar si Boca vende a Esteban Andrada, que también es seguido desde el otro lado del Atlántico: ahí sí buscará retener a Rossi a como dé lugar. Frente a esta situación crecen las chances de que se intente hallar arquero suplente y ahí asoma Javier García, al que racing quiere retenerlo. Por ahora y solamente por ahora, Agustín Rossi pertenece al Xeneize.

