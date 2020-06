Dos futbolistas de Primera compartieron su problemática: “Salí a correr y sentí dolores que nunca había tenido”

Muchos futbolistas decidieron salir a correr por su cuenta para complementar las tareas por zoom con sus equipos (Nicolas Stulberg)

“Me gustaría que el ministro de Salud me diga cómo una industria puede tener 500 empleados con protocolos y el fútbol no puede respetar protocolos y tener a 3 ó 4 jugadores entrenando en turnos. Discutamos esas posibilidades”. Marcelo Gallardo plantó la bomba y varios protagonistas del fútbol argentino salieron a respaldarlo. La disciplina en general exige retomar la actividad, con las medidas pertinentes, para no poner en peligro el físico de los profesionales.

Juan Martín Lucero, delantero que está a préstamo en Defensa y Justicia, fue interceptado por TyC Sports mientras corría por su cuenta anoche en Puerto Madero: “Pasa el tiempo y uno pierde mucho estado, por más que entrenemos en casa cuesta un montón. Arranqué en casa con elementos básicos, no aguanté y me compré una bicicleta fija, no aguanté y me compré una cinta. Y ahora que estoy corriendo me doy cuenta que antes parecía que no hacía nada”.

El atacante que deberá volver a Tijuana de México pasado el 30 de junio agregó: “Salir a correr me ayudó bastante a acostumbrarme pero no tiene nada que ver con los entrenamientos en el club con compañeros, en una cancha y con otra intensidad”. En tanto, estimó que para volver a competir oficialmente se necesitaría al menos un mes y medio de prácticas previas.

Lucero y Kaprof, delanteros de Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, respectivamente (Fotobaires)

En diálogo con Planeta 947, Juan Cruz Kaprof (futbolista de Arsenal de Sarandí) reveló cómo se sintió el día después de trotar en Parque Saavedra: “El profe nos avisó que nos iban a doler las piernas, que no arranquemos con todo. Salí a correr el lunes y el martes y miércoles sentí dolores al lado de las rodillas, cosa que nunca había sentido. Me guardé y me entrené recién el jueves. Tenía pensado entrenar cuatro veces a la semana pero arranqué con dos días”.

Kaprof estuvo al tanto de las declaraciones de Gallardo y se alineó a su pensamiento: “Para mí tiene razón porque uno necesita entrenar, el jugador necesita moverse, estar activo. En un principio estaba bien el encierro por un tema de salud en el país pero cuando ves que habilitan muchas cosas... Nuestra herramienta de trabajo es entrenar en un espacio, arrancando de a 4 ó 5 jugadores se podría habilitar también”.

