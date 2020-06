Además, el atacante desmintió haber participado del asado y de la presunta violación de la cuarentena. “Tampoco participé de un torneo de fútbol, ni nada por el estilo. En todo caso, tendrían que salir imágenes de eso, pero que raro: no hay nada de eso”, escribió el cordobés. Y continuó: “Me molesta salir a desmentir algo que no es verdad sobre un tema tan delicado como éste. No tengo ningún síntoma de nada, y tampoco mi familia. Estamos muy bien de salud, respetando todo lo que hay que hacer para volver a nuestra vida normal lo antes posible”.