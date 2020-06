El ministro insistió con que no recibió “ningún tipo de presión” de los dirigentes del fútbol argentino, aunque reconoció que mantuvo un diálogo con su amigo Víctor Blanco –presidente de Racing, club del que es hincha– y con Claudio Tapia, el mandatario de la AFA: “Los dirigentes me preguntan con todo respeto. La obligación mía es darles una respuesta epidemiológica, diciéndoles cómo vamos a hacer una cosa así si estamos en estas circunstancias. No he sentido presión económica de los dirigentes. Nunca sentí ninguna presión como ‘che, si no cambiamos no pago los sueldos’, nunca me lo dijeron. Que quede claro. Fue entendiendo que más allá del impacto y perjuicio para los clubes, es un perjuicio para todos los argentinos”.