Menotti se mostró enojado por la situación que viven los habitantes de estos barrios y advirtió: “Igual que la que está en la cancha de San Lorenzo, en la cancha de Huracán, esos lugares fueron creciendo de una manera... Ahora hay un descubrimiento pareciera... Después aterrizan ahí punteros políticos y se maneja esto de una manera cruel, sobre todo para los jóvenes que crecen. Esto no quiere decir que en la villa sean delincuentes. La pobreza no tiene nada que ver con la delincuencia, hay gente que se rompe el culo todo el día para poder llevar un mango a su casa, no es que sea un lugar donde están refugiando delincuentes”.