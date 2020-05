De todos esos futbolistas, el que está más cerca de marcharse es Fernández. El delantero de 29 años termina su vínculo en un mes y su representante Cristian Bragarnik ya advirtió que la negociación por el momento está estancada. “La realidad es que hoy no está muy cerca de continuar, pero no por mala predisposición de Independiente o el jugador. La primera opción la tendrá Independiente, pero hoy las pretensiones del jugador no van con la idea del club”, explicó el agente en diálogo con La Oral Deportiva.