“Las autoridades revisaron el auto y encontraron una sustancia. Carlos desconoció su existencia y el contenido. Se dio intervención a las autoridades y se practicó un test in situ que arrojó resultado negativo. Después se remitió el auto a la fiscalía, porque no tenía a bordo el comprobante de las compras, si bien lo tenía en el teléfono. Quedó retenido el auto y después fue liberado. Carlos no fue el único que usó el auto. La gente que lo usó son amistades que viven en Córdoba, que no tienen nada que ver con el ambiente futbolístico. Por eso él solicitó que se le practicara el test”, agregó el agente del jugador.