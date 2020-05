“Uno se mete en las redes sociales y da un poco de temor pero acá la gente no quiere saber nada con la cuarentena. ‘El coronavirus no existe’, dicen. ‘Cuarentena acá no, ¿cómo vamos a poner acá?’. Suecia es distinto. Dicen que seguramente les toque pero confían en el sistema de salud y que la persona contagiada no salga de su casa. A lo sumo cuidar a la gente mayor, pero no más medidas que esas”, detalló. Sus declaraciones van en sintonía con la descripción que el máximo epidemiólogo sueco Johan Giesecke hizo en Infobae hace algunos días.