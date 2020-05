Al mismo tiempo, Icardi sabe que su regreso al Inter, después del conflicto que tuvo con sus compañeros y de las diferencias contractuales, resulta muy complicado. Hace unas horas, el ex futbolista devenido comentarista Antonio Cassano declaró: "Por lo que sé, Icardi no puede volver al Inter. Está fuera, no vestirá más esa camiseta. Creo que el Inter sacará 70 millones por él y lo venderá al PSG o a otro club. Pienso que los vale, pero tendrá difícil encontrar un equipo que pueda pagarlos”.