Quizás donde más aporte encontremos en la tecnología es en la distribución del contenido y el ingreso que ello trae aparejado para las ligas y los clubes. La asistencia a los estadios en las ligas de España o Italia, está en promedio por debajo de los 30 mil espectadores por partido, pero los partidos de la Liga de España se pueden ver en más de 170 países, con una audiencia de más de 2 mil millones de espectadores, de los cuales un 70% no son de España. La Premier superó los 3 mil millones de espectadores en el mundo, con contenidos distribuidos en diferentes plataformas en unos 190 países, mientras que el promedio por partido en los estadios está por debajo de los 40 mil espectadores. En los últimos años, el crecimiento de las OTT permite llegar a cualquier teléfono, tablet o computadora del mundo de manera directa, logrando multiplicar las audiencias e ingresos. Los clubes, ligas o deportistas que lo aprovechan son globales y no locales. Sus ingresos no dependerán tanto de la cantidad finita de personas que lo vean en los estadios.