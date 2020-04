Luego de su retiro en 2003, Bam Bam continuó ligado al fútbol por la enorme trayectoria que forjó durante sus días como jugador. Colo Colo, Sevilla, Real Madrid, América e Inter fueron algunos clubes en donde dejó su huella. “Estuve en el último clásico de Milán. Zlatan Ibrahimovic lo jugó y me enteré que dijo que Zamorano es una leyenda. Yo me sentí muy halagado, porque él lo ganó todo en el fútbol y porque no es un tipo muy demostrativo. Me dieron mucha alegría sus palabras”, reveló.