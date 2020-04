Así continuó Tarabini su relato poniendo en el foco de la situación de malos tratos al brasileño Medina. “Me empezó a gritar y a faltar el respeto porque llegué unos segundos tarde a la entrada en calor… Con todo lo bien que estaba él logró sacarme de foco para que me fuera mal…. Más tarde van mis entrenadoras a mi habitación y me dicen que él no me quiere en el equipo, él quiere un equipo joven y me van a sacar del equipo para Lima 2019″.