“Me llama su segundo y me dice que Marcelo quiere hablar conmigo. Tuve una conversación con él, agarré mis cosas y me fui a Marsella. Firmé el contrato un martes y jugábamos un sábado”, contó Ocampos a TyC Sports. Hasta antes de esa charla, el ex River nunca había tenido contrato con el entrenador. Sin embargo, “tenía un montón de comentarios”.