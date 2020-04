“Después volvió e hizo goles en Tercera, pero el Gringo estaba buscando a otro tipo de jugadores, porque juega con un solo delantero”, analizó Cavallero y remarcó el trato que tuvo con el juvenil en el club de Liniers: “Siempre lo hemos tratado bien al chico. Siempre buscándole la posibilidad, pero a mí me tocó algo similar, cuando me tuve que ir porque no tenía lugar en Vélez”.