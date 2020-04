En medio de ese simpático e informativo cruce, el Kun revivió sus días como futbolista del Atlético de Madrid (del 2006 al 2011) y recordó cuando compartió un partido de tenis con el uruguayo Diego Forlán: “Yo juego, pero ahora hace un montón que no juego. ¿Sabés quién juega muy bien? La primera vez que fui a jugar al tenis me invitó Diego Forlan. Me dijo “vamos a jugar” y Maxi Rodríguez también “vamos, vamos”. Yo fui, me dijeron jugamos de a dos. Veo que vamos a jugar y empieza a calentar los saques... Cuando tiraba la pelota yo metía esta (mira de lado a lado desorientado). Pará, le digo, ¿ese es el calentamiento? ¡No, así no puedo jugar, jugá vos solo! Y me quedé sentadito ahí. Les dije yo los miro, ustedes jueguen.. ¡La rompía!”.