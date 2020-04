Respecto a lo deportivo, a Soldano le sirvió este receso para bajar revoluciones después de meses de puro vértigo tras su arribo al Xeneize: “Este tiempo lo usé también para reflexionar porque uno siempre está con la cabeza a mil. Sirve para poner el freno de mano y pensar lo que viví. Desde que llegué a Boca pasó todo muy rápido. A los 4 días estaba jugando, al mes jugué el Superclásico, después los Superclásicos por Libertadores. No podía disfrutarlo como me lo hubiese imaginado. El parate y la pretemporada me ayudaron muchísimo”.