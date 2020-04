“No está lindo para andar comiendo mucho, hay que cuidarse y entrenar”, recalcó “Cali” y, agregó: “Yo tengo tendencia a engordar rápido. En una semana que no haga nada puedo llegar aumentar algo, pero con los trabajos que nos pasa ‘el profe’ me siento mucho mejor y se va notando con el correr de los días. Sé que cuando vuelva voy a estar bien y que no voy a tener problemas con ese tema. Todo pasa por el cuidado y por hacer a rajatabla todo lo que nos pasa”.