“Había jugadores que se hacían los lesionados para no jugar. Presencié una situación que fue así. Un jugador, que no sé si había tenido una molestia o una contractura, y yo en ese momento estaba en kinesiología. Pregunté: ¿tal jugador ya está? ¿cuánto le falta? No, ya está, yo le di el alta. Pero él decía ‘no, me molesta’. Después te das cuenta que preferían no aparecer a poner la cara”.