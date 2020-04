"¿Cómo te explico esta locura? ¿Cómo te explico esta pasión? San Lorenzo es abrazarme a mi viejo, a mi hijo. La piel de Cuervo pegada a la suya. Es la infancia que vuelve y se queda. Una tribuna de sol rebozante de hermanos. San Lorenzo es tablón, choripán y fiesta. Y cielo de Boedo nevado en papelitos. Es Sanfigol, Matadores, Camboyanos y el penal del Gordo, ese que lloré mil veces. San Lorenzo es bancarme todo, que me roben la cancha, jugar en la B (qué me importa, si soy eterno). Y por cada pena, me invento un carnaval.