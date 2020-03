-Lo primero que traté de hacer fue sacarlos del ambiente laboral, ir a tomar un café o a cenar, para hablar de ellos, de su esposa, hijos o madre... Un día invité a cenar a Makoto Hiejima y cuando estábamos por pedir, le pregunté si quería comer pescado, carne o pollo. Me respondió “lo que usted diga”. Y, cuando estábamos por pedir, recibí la llamada de mi asistente y cuando le cuento me dice que “Mako es alérgico al pescado, pero va a hacer lo que vos digas”. No me quería desobedecer, y yo no podía creerlo. Pero aproveché eso para acercarme de otra manera. Le pedí que me dijera lo que fuera, lo que necesitara, que venía de otro lugar, donde el jugador es lo más importante, que si yo no tengo la confianza del jugador, no tengo nada… Así fue que destiné, antes de cada entrenamiento, una hora para que los jugadores vengan a mi oficina a charlar. Y, si no vienen, los llamo yo.